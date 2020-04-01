محاكمة خليجية كسرت أصابع زوجها في مشاجرة عائلية

نظرت محكمة إماراتية في قضية اعتداء امرأة خليجية على زوجها، وكسر أصابعه، وذلك بعد شجار عائلي بين الطرفين، انتهى بشكاية إلى الشرطة.

وحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ التي أوردت الخبر فإن محكمة استئناف الفجيرة تنظر في القضية، بعدما ما قضت محكمة الدرجة الاولى في وقت سابق بحبس الزوجين وتغريمهما.

وحسب الصحيفة فإن السيدة الخليجية اعتدت على زوجها بالضرب وكسرت أصابع يده بعد أن أغلقت الباب عليه، لكنه كسر الباب ودخل عليها، وأصابها بدفعه الباب بقوة، وصنفت الواقعة بأنها اعتداء متبادل.

وذكرت ”الإمارات اليوم“ أن محامية الزوجة أوضحت في الدفاع أن تقرير المستشفى أثبت تعرض موكلتها لإصابات مختلفة في أجزاء من جسدها، ما أقعدها عن العمل مدة 20 يوما، ولم يشر التقرير الطبي إلى حجم إصابة الزوج.