سعودي مصاب بكورونا يحذر من التجمعات العائلية (فيديو)

أكد شاب سعودي أن التجمعات العائلية من أهم أسباب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كاشفا عن إصابته وأفراد عائلته وعددهم يتجاوز 12 شخصا بالفيروس، منبها إلى ضرورة عدم التهاون في أبسط السلوكيات، والتي قد تؤدي في النهاية للإصابة.

وقال في المقطع المتداول: الفيروس بدأ في الصين وقالوا لسه سالفة طويلة حتى يوصلنا من الصين، حقيقة التزمنا بتعليمات الحكومة بشأن عدم التجمع في الأماكن العامة، ولكن الغلطة الأساسية هي التجمعات العائلية في المنازل“.

وأضاف: ”اجتمعنا في بيت جدي قبل نحو أسبوعين، ولم تكن تظهر على أحد أعراض الإصابة بالفيروس، إلا أن الأعراض بدأت تظهر لاحقا على الوالدة التي بدأت تشعر بأعراض الربو، قبل أن يتبين إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أنهم كانوا يعتقدون مثل الجميع أن البقاء في المنازل يعني الوقاية من الفيروس، دون الانتباه إلى أن اللقاءات بأفراد العائلة الآخرين والتنقل بين المنازل قد ينشر ”كورونا“، داعيا الجميع للانتباه إلى سلوكياتهم مهما كانت بسيطة، حتى وهم داخل منازلهم.