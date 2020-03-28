سعوديون يرددون النشيد الوطني من شرفات المنازل وقت حظر التجول (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم السبت، مقاطع فيديو يظهر مواطنين بأكثر من مدينة وھم يرددون النشید الوطني من شرفات منازلهم، أثناء سريان منع التجول في المساء، لمواجهة فيروس كورونا.

وعلت أصوات المواطنين بكلمات النشيد من داخل مساكنهم، مع تردد صداھا وسط البنايات.

جاء ذلك عقب إطلاق مواطنين دعوات عبر موقع ”تويتر“، لجميع من فى المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو مقيمين، لترديد النشيد الوطنى لبلادهم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على أن يكون ذلك من نوافذ المنازل فى جميع أنحاء المملكة.

وانتشرت هذه الظاهرة عندما بدأها الإيطاليون حيث شارك عدد كبير من المواطنين في المدن الإيطالية المعزولة، في ترديد السلام الوطنى من شرفات منازلهم.

وتكرر مشهد الغناء من الشرفات في أغلب المدن الإيطالية، ونسق المشاركون في أداء النشيد الوطنى الغناء الجماعى عبر تطبيق واتس اب، وجرى استخدام مكبرات الصوت، ولم يقتصر الأمر على النشيد الوطنى حيث شاركوا في أداء الأغانى العاطفية أيضا.