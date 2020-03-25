زوجان في الهند يعقدان قرانهما عبر الفيديو بسبب حظر ”كورونا“(فيديو‎ )

مع تعزيز الهند لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، تم وضع 30 ولاية وإقليمًا اتحاديًا، بما في ذلك العاصمة نيودلهي في حالة إغلاق تام لكسر سلسلة انتقال الفيروس مع حظر وسائل النقل العام وإغلاق الحدود.

لذا لم يجد عريس من بلدة غازي آباد في ولاية بيهار لم يتمكن من السفر إلى مقر إقامة خطيبته، مفرًا لاستكمال حفل زفافه سوى المضي قدمًا من خلال تقنية الاتصال بالفيديو، لذلك قام الثنائي بعقد قرانهما على الإنترنت.

ونشر موقع ”إنديا توداي“ الهندي، مكالمة فيديو للزوجين والتي تضمنت طقوس الحفل الذي جمع بين العريس والعروس في مدينة باتنا مع أفراد عائلتهما، بينما كان أحد رجال الدين يُلقي صيغة الزواج الإسلامية على شاشة الكمبيوتر.

#WATCH Bihar: 'Nikah' of a couple was performed through video conferencing in Patna yesterday, amid lockdown in the state due to #COVID19. pic.twitter.com/WtQaiZCuyH — ANI (@ANI) March 24, 2020

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الجو الفكاهي مع الزوجين، وتساءلوا عن خطط شهر العسل الخاصة بهما، بينما أبدى آخرون قلقهم بشأن تجمع ضيوف الزفاف في المنزل، خوفًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا لوزارة الصحة، يوجد في الهند عدد متزايد بشكل سريع من حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي، حيث تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة، كما تم تسجيل أكبر عدد من الحالات في ولاية ماهاراشترا، حيث يعالج 84 شخصًا في المستشفى.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن فرض حالة الإغلاق في الهند لمدة 3 أسابيع ابتداء من منتصف ليل يوم الثلاثاء، وتخضع جميع الولايات والأقاليم الاتحادية لسلطته.

وفي إشارة إلى أن ”الأيام الـ 21 المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة للهند“، أضاف رئيس الوزراء في بث تلفزيوني مباشر ليلة الثلاثاء:“نتخذ جميع الخطوات لضمان استمرار توريد السلع الأساسية“.

وأوضح:“بالنظر إلى الوضع الحالي، سيظل الإغلاق الكامل على الصعيد الوطني ساريًا لمدة 21 يومًا، إن الهند اليوم في المرحلة التي ستقرر فيها إجراءاتنا إلى أي مدى يمكننا تقليل أثر هذه الكارثة، هذا هو الوقت المناسب لتعزيز عزمنا“.

ولفت مودي خلال حديثه إلى الأمة الهندية إلى أن هذه خطوة أساسية لمكافحة الفيروس التاجي بشكل حاسم، وأضاف أن إنقاذ الأرواح هو الأولوية حتى الآن.