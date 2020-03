زوجان في الهند يعقدان قرانهما عبر الفيديو بسبب حظر ”كورونا“(فيديو‎ )

مع تعزيز الهند لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، تم وضع 30 ولاية وإقليمًا اتحاديًا، بما في ذلك العاصمة نيودلهي في حالة إغلاق تام لكسر سلسلة انتقال الفيروس مع حظر وسائل النقل العام وإغلاق الحدود.

لذا لم يجد عريس من بلدة غازي آباد في ولاية بيهار لم يتمكن من السفر إلى مقر إقامة خطيبته، مفرًا لاستكمال حفل زفافه سوى المضي قدمًا من خلال تقنية الاتصال بالفيديو، لذلك قام الثنائي بعقد قرانهما على الإنترنت.

ونشر موقع ”إنديا توداي“ الهندي، مكالمة فيديو للزوجين والتي تضمنت طقوس الحفل الذي جمع بين العريس والعروس في مدينة باتنا مع أفراد عائلتهما، بينما كان أحد رجال الدين يُلقي صيغة الزواج الإسلامية على شاشة الكمبيوتر.

#WATCH Bihar: 'Nikah' of a couple was performed through video conferencing in Patna yesterday, amid lockdown in the state due to #COVID19. pic.twitter.com/WtQaiZCuyH

— ANI (@ANI) March 24, 2020