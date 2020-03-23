رجال دين في قم الإيرانية يعقمون السيارات في الشوارع من كورونا (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه بعض من قالوا إنهم من رجال الدين في مدينة قم الإيرانية، خلال قيامهم بتعقيم السيارات في الشارع.

وأثار المشهد انتقادات عبر مواقع التواصل نظراً لعدم وجود معايير السلامة والصحة وعدم اتباع أولئك الأشخاص أساسيات الوقاية من المرض المنتشر خلال مهمتهم تلك.

ويظهر في المقطع المصور رجال يرتدون عمامات وجلابيب كالتي يرتديها رجال الدين في إيران، علاوة على ارتدائهم كمامات وقائية، فيما وقف إلى جانبهم عدد من العمال.

ووقف أحد المعممين في منتصف الطريق على خط المشاة لمواجهة السيارات ومسك بيده جهاز تعقيم وأخذ في رش السيارات القادمة تجاهه.

نشطاء التواصل الاجتماعي في #إيران ينشرون مقطع فيديو لرجال دين في مدينة قم يقومون بتعقيم السيارات من فيروس #كورونا بطريقة غير منتظمة pic.twitter.com/0OnTdXH0ns — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 22, 2020

وإلى جواره، وقف شخص معمم آخر، ومسك في يده لوحة إرشادية باللون الأحمر، وأخذ يشير بها للسيارات لإبطاء سرعتها على ما يبدو والانتباه لما يدور.

يذكر أن إيران، وخاصة مدينة قم، شهدت ممارسات وسلوكيات وصفها ناشطون بالشاذة وتساهم في تعميق أزمة فيروس ”كورونا“ مثل لعق حديد الأماكن المقدسة لدى الإيرانيين للتبرك بها.

وتعاني إيران من أسوأ تفش لفيروس كورونا في المنطقة، حيث تتزايد أعداد الضحايا تباعا جراء الإصابة بالفيروس في ظل انعدام الخدمات الطبية وفقدان المنظومة الصحية التي يمكنها السيطرة على المرض في البلاد.

وأعلنت منظمة ”أطباء بلا حدود“ أمس الأحد، أنها تعمل على إقامة مركز طارئ لعلاج حالات الإصابة الحرجة بفيروس ”كورونا“ في إيران يتسع لنحو 50 سريرا.

وقالت المنظمة الطبية الخيرية الفرنسية، إن طاقما مكونا من تسعة من أعضائها من فريق الرعاية الفائقة سيعملون بالمركز الذي سيقام في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا، مضيفا أن إجمالي الإصابات بلغ 21638 إصابة على الأقل.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي: ”هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية… وتعافى 7913 شخصا“.