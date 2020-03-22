المغرب.. جمعيات حقوقية تتهم دعاة المسيرات الليلية بـ“الإرهاب“

اتهم عدد من الجمعيات الحقوقية في المغرب، 3 أشخاص من دعاة المسيرات الليلية، بـ“الإرهاب“، بحسب شكوى تقدمت بها إلى النائب العام للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

ودعت الجمعيات في شكواها إلى ”إصدار تعليمات للشرطة القضائية، بالتحقيق مع 3 أشخاص، يشتبه بتحريضهم المواطنين للخروج في مسيرات ليلية، تتحدى الحجر الصحي المفروض، مما يعرض سلامتهم الصحية للخطر“.

واتهمت الجمعيات كلًا من: رضوان بن عبدالسلام، وأشرف الحياني، والمنشد تطواني“، بـ“ارتكاب جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين، وعصيان قرارات السلطات“.

وجاء ذلك بعد أن دعا الأشخاص الثلاثة وآخرون إلى مسيرات ليلية، ”للتكبير والتهليل والدعاء والتضرع لله تعالى“، لتجاوز المحنة التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت تهم الجمعيات أيضًا ارتكاب الأشخاص الثلاثة أفعالًا ”مست الأمن والنظام العامين، والعصيان، وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها، ومحاولة القتل العمد، والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه، وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام“.

ومساء أمس السبت، خرج عشرات المواطنين في مسيرات جابت شوارع مدن: فاس، وتطوان، وطنجة، وسلا، رغم قرار حالة الطوارئ الصحية، التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلق البعض على مواقع التواصل ساخرًا:“أول بلد تخرج فيه مظاهرات ضد كورونا“.

ورأى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك البادرة جاءت من التيار الإسلامي، كرد فعل على الدعوة التي أطلقها عدد من الفنانين المغاربة، بالخروج إلى الشرفات والنوافذ الساعة الـ10 ليلًا، وترديد النشيد الوطني كتحية للأشخاص الذين يعملون في ظل الظروف الراهنة، كالأطباء والممرضين وقوات الأمن وغيرهم، على غرار ما يحدث في عدد من بلدان العالم، مثل: إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا.

وبعد تلك المبادرة ظهرت دعوات لإطلاق تلاوة القرآن على أسطح المنازل في نفس الوقت، حيث انتشرت فيديوهات تظهر مواطنين يرددون الأدعية من شرفات ونوافذ منازلهم، إلى جانب فيديوهات السكان الذين خرجوا لتحية العاملين بأداء النشيد الوطني.