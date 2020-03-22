عمان تحظر التجمعات وتغلق محال الصرافة

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس ”كورونا“ المستجد، في سلطنة عمان، اليوم الأحد، منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

اللجنة العليا للتعامل مع #كوفيد19 : منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 22, 2020

ويشمل القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها للتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.

اللجنة العليا للتعامل مع #كوفيد19 : إغلاق كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 22, 2020

وينص قرار اللجنة -أيضا- على وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

اللجنة العليا للتعامل مع #كوفيد19 : تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 22, 2020

واشتمل القرار على بند يقضي بتقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسب ما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.