 عمان تحظر التجمعات وتغلق محال الصرافة – إرم نيوز‬‎

عمان تحظر التجمعات وتغلق محال الصرافة

عمان تحظر التجمعات وتغلق محال الصرافة

المصدر: فريق التحرير

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس ”كورونا“ المستجد، في سلطنة عمان، اليوم الأحد، منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

ويشمل القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها للتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.

وينص قرار اللجنة -أيضا- على وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

واشتمل القرار على بند يقضي بتقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسب ما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

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