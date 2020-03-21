الأردن.. حوالي 400 شخص يواجهون السجن لمدة عام بسبب كورونا 

يواجه حوالي 400 شخص في الأردن عقوبة الحبس لمدة عام، مع غرامة، بسبب خرقهم حظر التجوال الذي فرضته السلطات، وبدأ تنفيذه اليوم، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الأردنية إنه ومنذ بدء العمل بامر الدفاع رقم ٢ والقاضي بحظر التجول عند الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ٣٩٢ شخصا خالفوا امر حظر التجول وجرى تحويلهم للمراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

واكد الناطق الاعلامي انه لن يتم التهاون مع انفاذ امر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الاجراء القانوني بحقه، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت اي ظرف كان.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس، أنها ستبدأ تطبيق حظر للتجول، اعتبارا من، السبت، وحتى إشعار آخر، في إطار جهودها لاحتواء الفيروس القاتل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، قول الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه منذ بدء العمل بحظر التجول ”ضبطت الدوريات 392 شخصا خالفوا أمر حظر التجول وجرى تحويلهم للمراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم“.

وأشارت الوكالة إلى أن كل من يخالف حظر التّجول في مناطق المملكة ”يعاقب بالحبس لمدة عام مع الغرامة، حماية للسُّكان من انتشار فيروس كورونا“.

وأضافت نقلا عن وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش: ”بمجرد إلقاء القبض على المخالفين للأمر تصبح العقوبة نافذة دون محاكمة.. المخالفة واضحة ولا تحتاج إلى شهود دفاع ومحاكم، وثابتة تماما، ويجب تنفيذ الحكم فورا بحقهم، حماية للنَّاس والوطن“.