كورونا لا يمنع الزواج وأعياد الميلاد في فلسطين (صور)

لم يستطع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه، في الأراضي الفلسطينية من الوقوف في طريق الحب، وفق واقعتين منفصلتين أفصحت عنهما وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورًا لشاب أقدم على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الموضوعة في أحد مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة بعد عودتها من الخارج.

وبحسب الصور، فقد احتفل الشاب بعيد ميلاد زوجته، حيث أعد لها مفاجأة مستخدمًا ”الكمامة“ كشعار على قالب الحلويات المعد للاحتفال بعيد ميلادها، فيما عبّر الفلسطينيون عن تقديرهم لمواقف الشاب تجاه زوجته.

وفي السياق تداول نشطاء صورًا لحفل زفاف دون حضور أي شخص واستخدام الكمامات الطبية في الضفة الغربية، وذلك التزامًا بقرارات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار الفيروس.

وتظهر الصور العريس الذي وصل إلى منزل عائلة العروسة وحيدًا لأخذ عروسته إلى عش الزوجية، فيما لم يرافقه أحد، كما استخدما الكمامات الطبية لذلك.

يذكر أن الضفة الغربية سجلت 31 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 17 آخرين، فيما لم يسجل قطاع غزة أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة.