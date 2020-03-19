الإمارات.. السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لناقل كورونا المتعمد

ذكرت محامية إماراتية، اليوم الخميس، أن أي شخص عُلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية وأتى عمدًا بأي سلوك نجم عنه نقل المرض إلى الغير، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، قالت المحامية حنان البايض، إن قانون مكافحة الأمراض السارية الإماراتي جاء واضحًا تجاه معاقبة من يخرج من الحجر الصحي متعمدًا بالحبس والغرامة، وهو يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية بهدف نقل العدوى للأشخاص الأصحاء، بحسب ما نقلته صحيفة ”الإمارات اليوم“.

ولفتت المحامية إلى أن المادة رقم (4) ألزمت فئات محددة بالقانون بالإبلاغ فورًا بحد أقصى 24 ساعة الجهات التي تتبعها بحكم عملها متى علمت أو اشتبهت في إصابة شخص مصاب أو متوفى بأي مرض من الأمراض السارية.

وأضافت، أن المادة رقم (34) من قانون الأمراض السارية، نصت على معاقبة أي شخص علم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية وأتى عمدًا بأي سلوك نجم عنه نقل المرض إلى الغير، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار ذلك تضاعف مدة عقوبة السجن.

وأوضحت ”البايض“ أن المادة رقم (1) نصت على إخضاع المريض قسرًا للإقامة في مؤسسة استشفائية لفترة محددة لتلقي العلاج المقرر له، ولفتت إلى أن خروج أي مريض من الحجر الصحي قد يعرض سلامة الآخرين للخطر، ويجب على أفراد أسرته أو أصدقائه ومن حوله ومن عرف بأنه مصاب بالإبلاغ عنه فورًا للجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده.