”رعشة“ عبداللطيف الصراف وفستان فوز الفهد.. أبرز ملاحظات المتابعين

تصدرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد قائمة التريند، على موقع ”تويتر“ في دول خليجية، بعدما تحولت إلى حديث السوشيال ميديا، فور إعلان زواجها.

فستان وإطلالة فوز الفهد، و“رعشة“ يد زوجها، كانا أبرز ملاحظات المتابعين على مقاطع الفيديو المتدولة لمراسم إعلان الزواج، التي انتشرت على نطاق واسع.

الفستان والإطلالة

جاءت أبرز تعليقات المتابعين معجبة بإطلالة وفستان فوز، فكتبت ”أميرة“ تقول: ”فوز الفهد تجنن وفسانها كله اناقه، الله ييسر لها حياه زوجية هنيه يارب“.

فوز الفهد تجنن وفسانها كله اناقه، الله ييسر لها حياه زوجية هنيه يارب ???? — Amira ???? (@AmiraSpace) March 17, 2020

كما غردت أخرى تدعى ”لوليتا“: ”فوز الفهد طلتها وفستانها تجنن.. هذي الناس اللي فاهمه الزواج صح شي بسيط وأنيق“.

#فوز_الفهد طلتها وفستانها تجنن … هذي الناس اللي فاهمه الزواج صح شي بسيط و انييييق ✅❤️❤️❤️ pic.twitter.com/40Tb56N2RZ — لوليتاا???????? (@_mlNl) March 17, 2020

متابعة أخرى كويتية غردت تصف إطلالة مواطنتها فتقول: ”الواحد مايدري يركز في جمال الخاتم ولا في جمالها واناقتها“.

الواحد مايدري يركز في جمال الخاتم ولا في جمالها واناقتها ????#فوز_الفهد pic.twitter.com/6DTXepued6 — ' (@Irevm09) March 17, 2020

وتوالت التغريدات المعجبة بـ“الظهور الأنيق“ للفاشينيستا الكويتية، التي تعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

والله إنها من أجمل الناس اللي شافتهم عيني ????????????

#فوز_الفهد pic.twitter.com/WTlwD2qFto — BLUE WAVE . (@Bluewave91_) March 17, 2020

توتر الزوجين

ولاحظ المتابعون توترًا بدا على الزوجين، لكن توتر الزوج عبداللطيف الصراف كان لافتًا بشكل أكبر، حيث ركز البعض على ”رعشة“ يده التي ظهرت خلال فيديو، عندما كانت زوجته فوز الفهد تلبسه دبلة الزواج.

أيضًا بدت فوز الفهد متوترة وهي تنتظر بدء مراسم إعلان الزواج وخلال تقديم الهدية، وهو التوتر الذي استحسنه بعض متابعيها.

حس الفكاهة

أما حس الفكاهة فكان حاضرًا أيضا على هامش ملاحظات المتابعين، فكتبت إحداهن تقول: ”فوز الفهد أول عروس تلبس فوانيس رمضان قبل رمضان ادري سعره يشتري بنك الراجحي بس فيه موديلات حُلوه وش حادك ع شكل فانوس، بعدين وش هالعروس الزعلانه“.

#فوز_الفهد اول عروس تلبس فوانيس رمضان قبل رمضان ادري سعره يشتري بنك الراجحي بس فيه موديلات حُلوه وش حادك ع شكل فانوس , بعدين وش هالعروس الزعلانه ????????(: pic.twitter.com/88qoPXn0g8 — ُ (@_____Q99) March 17, 2020

أما الرجال فكانوا مشاركين في التريند، حيث يقول أحدهم يسمي نفسه ”الباشا“ وهو ساخر: ”أنا كل ماحط عيني على احد تنوخذ من تاجر .. حبيت بالبدايه ياسمين صبري وخذاها بوهشيمه ولفيت على فوز وخذاها الصراف .. منو ادور تاجر احط عيني عليها ويجيها رزقها“.

انا كل ماحط عيني على احد تنوخذ من تاجر .. حبيت بالبدايه ياسمين صبري وخذاها بوهشيمه ولفيت على فوز وخذاها الصراف .. منو ادور تاجر احط عيني عليها ويجيها رزقها ???? @yasminesabri

#فوز_الفهد — باشـا ???? (@BlaHawyh) March 17, 2020

وأعلنت فوز الفهد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، دخولها عش الزوجية، لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، لكن متابعين قالوا إنه رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف.