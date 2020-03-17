 ”رعشة“ عبداللطيف الصراف وفستان فوز الفهد.. أبرز ملاحظات المتابعين – إرم نيوز‬‎

”رعشة“ عبداللطيف الصراف وفستان فوز الفهد.. أبرز ملاحظات المتابعين

”رعشة“ عبداللطيف الصراف وفستان فوز الفهد.. أبرز ملاحظات المتابعين

المصدر: فريق التحرير

تصدرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد قائمة التريند، على موقع ”تويتر“ في دول خليجية، بعدما تحولت إلى حديث السوشيال ميديا، فور إعلان زواجها.

فستان وإطلالة فوز الفهد، و“رعشة“ يد زوجها، كانا أبرز ملاحظات المتابعين على مقاطع الفيديو المتدولة لمراسم إعلان الزواج، التي انتشرت على نطاق واسع.

الفستان والإطلالة

جاءت أبرز تعليقات المتابعين معجبة بإطلالة وفستان فوز، فكتبت ”أميرة“ تقول: ”فوز الفهد تجنن وفسانها كله اناقه، الله ييسر لها حياه زوجية هنيه يارب“.

كما غردت أخرى تدعى ”لوليتا“: ”فوز الفهد طلتها وفستانها تجنن.. هذي الناس اللي فاهمه الزواج صح شي بسيط وأنيق“.

متابعة أخرى كويتية غردت تصف إطلالة مواطنتها فتقول: ”الواحد مايدري يركز في جمال الخاتم ولا في جمالها واناقتها“.

وتوالت التغريدات المعجبة بـ“الظهور الأنيق“ للفاشينيستا الكويتية، التي تعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

توتر الزوجين

ولاحظ المتابعون توترًا بدا على الزوجين، لكن توتر الزوج عبداللطيف الصراف كان لافتًا بشكل أكبر، حيث ركز البعض على ”رعشة“ يده التي ظهرت خلال فيديو، عندما كانت زوجته فوز الفهد تلبسه دبلة الزواج.

أيضًا بدت فوز الفهد متوترة وهي تنتظر بدء مراسم إعلان الزواج وخلال تقديم الهدية، وهو التوتر الذي استحسنه بعض متابعيها.

حس الفكاهة

أما حس الفكاهة فكان حاضرًا أيضا على هامش ملاحظات المتابعين، فكتبت إحداهن تقول: ”فوز الفهد أول عروس تلبس فوانيس رمضان قبل رمضان ادري سعره يشتري بنك الراجحي بس فيه موديلات حُلوه وش حادك ع شكل فانوس، بعدين وش هالعروس الزعلانه“.

أما الرجال فكانوا مشاركين في التريند، حيث يقول أحدهم يسمي نفسه ”الباشا“ وهو ساخر: ”أنا كل ماحط عيني على احد تنوخذ من تاجر .. حبيت بالبدايه ياسمين صبري وخذاها بوهشيمه ولفيت على فوز وخذاها الصراف .. منو ادور تاجر احط عيني عليها ويجيها رزقها“.

وأعلنت فوز الفهد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، دخولها عش الزوجية، لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، لكن متابعين قالوا إنه رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف.

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