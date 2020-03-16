المحامي سعد بن شايع ووالد المختطف السابق موسى الخنيزي يبشران بمعلومات جديدة عن نسيم حبتور

كشف سعد بن شايع محامي عائلة المختطف اليمني نسيم حبتور، وعلي الخنيزي والد المختطف السابق موسى، خلال استضافتهما، اليوم الاثنين، عبر قناة ”الإخبارية“، السعودية، عن معلومات جديدة بشأن المبادرة التي أعلناها ووالد نسيم للخاطفين أو الحاضنين لنسيم.

وأعلن علي الخنيزي بأن نتائج المبادرة كانت مثمرة، موضحا أن ”هناك اتصالات كثيرة وردتهم أحدها يبشر بوجود نسيم ومكانه واسم الحاضن والحي المقيم فيه، واسمه الآن، وجميع التفاصيل“.

وشدد على ”التزامهم بالمهلة المقرر لها 7 أيام، مانحا الفرصة للحاضن للتقدم بنفسه للاستفادة من المبادرة“، مؤكدا أنهم ”حصلوا على أخبار دقيقة ومفصلة“.

الحمدلله ان شاء الله يكون هو ♥️ pic.twitter.com/9RMsFmoYAi — Hessa???????? (@Hessa_9997) March 16, 2020

وكان كل من علي الخنيزي، والد المختطف السابق موسى الخنيزي، ومحامي عائلة المختطف نسيم حبتور الدكتور سعد بن شايع، أعلنا عبر حساباتهما في مواقع التواصل عن خبر ”مفرح جدا“ بخصوص المبادرة التي سبق وتم بثها عبر برنامج ”يا هلا“ على قناة ”روتانا خليجية“.

وسبق أن أكد علي الخنيزي أن ”هناك تفاعلا مع حملة البحث عن نسيم حبتور، حيث تلقى سيلا من الاتصالات والمعلومات بشأن نسيم حبتور“، وذلك عقب الإعلان عن المبادرة.

وظهر علي الخنيزي والمحامي سعد بن شايع ونوري حبتور والد المختطف نسيم عبر برنامج ”يا هلا“، موجهين نداء للخاطفين بأن يبادروا بتسليم ولده نسيم في أي مكان يتم تحديده.

وأعلن نوري حبتور أنه وأسرته كاملة مستعدون للمسامحة بحقهم الخاص، مشيرا إلى أن معلومات تأتيه بأن ابنه ما زال على قيد الحياة، كما قدم المبادرون مكافأة مالية تصل إلى مليون ريال

وأوضح، الأب، الذي يُعاني منذ 25 عاما، أن المعلومات التي ترد إليه تفيد بأن ابنه المختطف يوجد في حفر الباطن أو الخبر، لافتا إلى أن تلك الأماكن تدل على أن الخاطفة الموقوفة لھا علاقة بنسیم، خاصة مع قولھا إنھا خطفت طفلا من كورنیش الدمام من نفس المكان والتوقیت الذي فُقد فیه ابنه، وإن ابنه لیس معھا لكنھا تعلم أين مكانه.

من جانبه، دعم ”الخنیزي“ مبادرة والد نسیم أملا بعودة ابنه، حيث أعطى فرصة لمدة أسبوع لخاطفي ابنه لإعادته مقابل التنازل عن حقه المتعلق بجريمة الخطف.

وعاد الأمل مجددا لعائلة المختطف اليمني نسيم حبتور، مع القبض على امرأة تدعى ”مريم“ والتي تبين بعهدتها وجود 3 مختطفين تم تسليمهم لاحقا لعائلاتهم، وهم موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي.