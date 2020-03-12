هلع كورونا.. تكدس الطوابير أمام المخابز بالكويت (فيديو)

سيطرت حالة من الذعر والهلع على مواطنين ومقيمين في دولة الكويت مع تفشي فيروس ”كورونا”، حيث تكدست طوابير طويلة أمام المخابز، في ظل مخاوف من نقص المواد الغذائية الأساسية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل طوابير لمواطنين ومقيمين أمام المخابز، رغم تطمينات مستمرة من قبل الجهات الرسمية بتوفر المخزون الغذائي.

حالة هالة تدفع السكان في #الكويت للتزاحم على شراء السلع الغذائية والتموينية.. والحكومة تؤكد قوة المخزون الاستراتيجي وتوصي بعدم الشراء أكثر من الحاجة#إرم_نيوز #كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/fMvNmUQCFV — إرم نيوز (@EremNews) March 11, 2020

وأكد وزير التجارة خالد الروضان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ”الخطوط الملاحية والجوية مفتوحة للشحن، وأن المخزون الغذائي في الكويت يكفي لشهور طويلة“.

وشدد في الوقت ذاته على ”عدم الشراء أكثر من الحاجة“، مضيفا أنه صدر قرار برفع إنتاج الخبز، ومنع تصدير المواد الغذائية والتشديد على تثبيت الأسعار.

وزير التجارة خالد الروضان مطمئناً المواطنين والمقيمين : الكويت دولة غنية والمخزون الغذائي يكفينا لشهور طويلة ولاداعي للهلع .#كورونا_في_الكويت #لا_داعي_للهلع pic.twitter.com/jyZ3pCSzb0 — مباشر نيوز (@mobashernewss) March 11, 2020

وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال جولة تفقدية في الجمعيات والمراكز التجارية: نطمئن المواطنين والمقيمين ان المخزون الاستراتيجي بدولة الكويت قوي ولا داعي للهلع الحاصل حالياً ونوصي بعدم الشراء اكثر من الحاجة#كورونا_الكويت pic.twitter.com/83COHkQhqF — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 11, 2020

بدورهم، أكد عدد من أصحاب المخابز أن ”إنتاج الخبز متوفر طوال 24 ساعة، ولا حاجة للازدحام عند منافذ البيع“.

المخابز: لا حاجة للإزدحام أمام منافذ البيع.. حيث أن الإنتاج متوفر ومتاح طوال اليوم. pic.twitter.com/eJkgJD6DhN — المجلس (@Almajlliss) March 11, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، عن وصول عدد الحالات المؤكدة إصابتها بـ“كورونا“ في البلاد إلى 72 حالة.