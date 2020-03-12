 هلع كورونا.. تكدس الطوابير أمام المخابز بالكويت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هلع كورونا.. تكدس الطوابير أمام المخابز بالكويت (فيديو)

هلع كورونا.. تكدس الطوابير أمام المخابز بالكويت (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

سيطرت حالة من الذعر والهلع على مواطنين ومقيمين في دولة الكويت مع تفشي فيروس ”كورونا”، حيث تكدست طوابير طويلة أمام المخابز، في ظل مخاوف من نقص المواد الغذائية الأساسية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل طوابير لمواطنين ومقيمين أمام المخابز، رغم تطمينات مستمرة من قبل الجهات الرسمية بتوفر المخزون الغذائي.

وأكد وزير التجارة خالد الروضان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ”الخطوط الملاحية والجوية مفتوحة للشحن، وأن المخزون الغذائي في الكويت يكفي لشهور طويلة“.

وشدد في الوقت ذاته على ”عدم الشراء أكثر من الحاجة“، مضيفا أنه صدر قرار برفع إنتاج الخبز، ومنع تصدير المواد الغذائية والتشديد على تثبيت الأسعار.

بدورهم، أكد عدد من أصحاب المخابز أن ”إنتاج الخبز متوفر طوال 24 ساعة، ولا حاجة للازدحام عند منافذ البيع“.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، عن وصول عدد الحالات المؤكدة إصابتها بـ“كورونا“ في البلاد إلى 72 حالة.

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