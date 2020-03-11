سجن يزود نزلاءه بهواتف للاتصال بخط المساعدة عند شعورهم بالحزن‎

ثبّتت إدارة سجن لا موي، وهو السجن الوحيد في جزيرة جيرزي جنوب بريطانيا، هواتف أرضية في كافة زنازين السجن البالغ عددها 150 زنزانة، حتى يتمكن السجناء من الاتصال المجاني بخط المساعدة في أي وقت وحتى لو كان في منتصف الليل، في حال شعروا بالحزن والاكتئاب، وذلك بدون معرفة هويتهم أو تسجيل مكالماتهم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء، أن فكرة المبادرة جاءت من مدير السجن نيك كاميرون، في محاولة لتخفيض معدلات الانتحار بين السجناء.

واختارت إدارة السجن أربعة سجناء جيدين، لأداء مهمة الاستماع لزملائهم السجناء الآخرين، عبر الهاتف بدون معرفة هويتهم.

وتلقى السجناء الأربعة الجيدون دورة للتعامل مع زملائهم السجناء أثناء استقبالهم للمكالمات، والاستماع إليهم عبر هواتف محمولة في أي وقت.

وقال كاميرون: “ إن السجناء يميلون للحديث مع أقرانهم السجناء، أكثر من الأخصائيين النفسيين“.

وتابع: ”معظم زنازين السجن تُغلق في حوالي الساعة 5 مساءً ولا تفتح مرة أخرى إلا في الساعة 7 صباحًا، وهذا يعني أن السجناء يتم عزلهم في زنازينهم لنحو 12 ساعةً يومياً، حيث في منتصف الليل وفي وقت الفجر تتشكل لديهم الأفكار السوداوية والتي قد تصيبهم بالاكتئاب وتقودهم للانتحار“، مبيناً أن المبادرة ستساعدهم على التخلص من ذلك.