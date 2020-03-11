”أرامكو“ تعلق على صور ”رجل عبوة التعقيم“

عبرت شركة ”أرامكو“ في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع ”تويتر“ عن استيائها من انتشار صور لأحد عمالها مرتديا ما يشبه جهاز تعقيم، على خلفية انتشار فيروس ”كورونا“.

وأوضحت في تغريدتها ”إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتديا ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة“.

وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.

وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل. — أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020

وأكدت الشركة أنها قامت على الفور ”بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، وتؤكد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل“.