كيف يحتال الأطفال الصينيون في الحجر الصحي للتهرب من الدراسة؟

في الوقت الذي يخشى فيه العالم تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف، وجد الأطفال في ”ووهان“ وسيلة مبتكرة للهروب من أداء العمل المدرسي.

ومع إغلاق المدارس، فقد اعتمدت الحكومة الصينية على تطبيق يعرف بـ DingTalk ليتمكن الأطفال من الحصول على الدروس والواجبات المنزلية عن بعد، لكن هذا لم يمنع الأطفال من ضرب النظام.

فقد تبين أن الأطفال الصغار قد أعطوا التطبيق تقييمًا من نجمة واحدة، مما سيعني إمكانية وقفه من متجر التطبيقات، وتلقى التطبيق عشرات الآلاف من التقييمات وانخفض تصنيف DingTalk بين عشية وضحاها من 4.9 إلى 1.4.

ودفع ذلك التقييم المنخفض للغاية إلى أن يقوم التطبيق بتصدير رسالة مفادها: ”أنا فقط في الخامسة من عمري، من فضلك لا تقتلني“.

يعتبر DingTalk عبارة عن منصة تواصل وتعاون مؤسسي تم تطويرها بواسطة مجموعة ”علي بابا“، تم تأسيسها في عام 2014، وبحلول عام 2018، كانت واحدة من أكبر تطبيقات الهواتف المحمولة والإدارة في العالم في الصين مع أكثر من 100 مليون مستخدم.

كان قد عرض تقرير في مجلة London Review of Books بالتفصيل شكل الحياة في ووهان، المنطقة الصينية التي اندلع فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة.

وانتشر الفيروس من منشئه في مدينة ”ووهان“ الصينية إلى الكثير من دول العالم، وتجاوز إجمالي عدد الحالات المصابة به حتى الآن 100 ألف حالة، وتوفي آلاف الأشخاص بالفعل، بينما يواجه ملايين الاطفال في جميع أنحاء العالم إغلاق المدارس.

وعلقت شركات الطيران رحلاتها وسط مخاوف متزايدة من انتشار العدوى وحظر السفر، وباتت صناعة الرحلات البحرية في أزمة، ولا يبدو أن مخاوف البورصة ستتراجع قريبا، بينما تخطط الحكومات لتوفير تمويل الطوارئ للتغلب على الأزمة الاقتصادية المتزايدة على سلاسل التوريد المتعثرة والأعمال التجارية المفقودة.