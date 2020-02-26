تعطیل الدراسة لمدة أسبوعین في الكويت بسبب كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الأربعاء، تعطيل كافة المدارس والجامعات اعتبارا من مطلع شهر آذار/ مارس المقبل ولمدة أسبوعين، نظرا للظروف الراهنة في البلاد بسبب فيروس ”كورونا“ الذي أصاب 25 شخصا حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ”إنه تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارا من الأول من آذار/ مارس، ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية“.

وبدأ الكويتيون منذ يوم أمس الثلاثاء عطلة الأعياد الوطنية التي تم تحديدها مسبقا، والتي تنتهي في بداية شهر مارس لكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إلا أنها ستستمر بالنسبة للمدارس والجامعات عقب قرار الحكومة اليوم.

وعلت أصوات نيابية وشعبية في وقت سابق للمطالبة بتعليق الدراسة في البلاد لتجنب تأزيم الوضع الصحي، ونشر المرض بعد تزايد أعداد المصابين، والذي بدأ بثلاثة أشخاص قدموا من إيران يوم السبت الماضي ليصل اليوم إلى 25، وسط توقعات بارتفاع العدد لوجود مئات آخرين في الحجر الصحي وعودة مواطنين من دول انتشر فيها المرض.

ومنذ بدء إجلاء الكويتيين من إيران والذين كان من بينهم مصابون بفيروس ”كورونا“ استنفرت كافة الجهات الرسمية للحد من انتشار المرض من خلال فرض الحجر على العائدين من الدول الموبوءة وتعليق الرحلات إلى عدة دول وإلغاء كل النشاطات والاحتفالات لتجنب الاختلاط.