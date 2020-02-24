الإمارات .. رحلة من نوع خاص لطائر ”قطا“ تخطف الأنظار (فيديو)

شدت رحلة من نوع خاص لطائر بري في الإمارات، أنظار مواطني البلد الخليجي والمقيمين فيه، بعدما حلق على علو منخفض بين مجموعة من الدراجين في مشهد نادر للطيور البرية الشديدة الحذر من الاقتراب للبشر.

ووثق عدد من الدراجين الذين كانوا يسيرون بدراجاتهم الهوائية على أحد الطرق الخارجية في الإمارات، الطائر، وبدا أنه من نوع القطا، وهو يطير بينهم تارة ويسبقهم تارة أخرى في مشهد غير مألوف.

ونشر وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مقطع الفيديو على حسابه الرسمي في موقع تويتر، واختار التعليق ببيت شعر عزا فيه جرأة الطائر على الاقتراب من الدراجين، إلى الأمان الذي تعيشه بلاده.

وقال الشيخ سيف بن زايد في بيت الشعر ”أرخى جناحيه آمِنًا بين البشر.. فهنا أرض السكينة والسلام“.

أرخى جناحيه آمِنًا بين البشر.. فهنا أرض السكينة والسلام pic.twitter.com/4BbgDfmAh0 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 24, 2020

وحقق الفيديو عشرات آلاف المشاهدات بعد نحو ساعتين فقط من نشره في حساب الوزير، فيما دارت غالبية تعليقات المدونين حول الإشادة بمنظر الطائر وجرأته، وبالبلد الخليجي الذي يستضيف ملايين الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات للعمل والدراسة والسياحة.

ويُعتقد أن الدراجين الذين ظهروا في الفيديو، هم جزء من المشاركين في طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية الذي انطلق أمس الأحد بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم.