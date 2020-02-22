تغريد صقر.. لبنانية عائدة من إيران تحدث بلبلة بسبب ”كورونا“

تسببت اللبنانية تغريد صقر في حالة من البلبلة والجدل السياسي في بلادها عقب عودتها من مدينة قم الإيرانية، عقب قضائها 6 أشهر هناك طالبة في حوزة دينية، حسب ما بدر منها في تصريحاتها الأخيرة.

البداية كانت مع توارد أنباء عن إصابة سيدة لبنانية تدعى تغريد صقر بفيروس كورونا بعد عودتها إلى لبنان على متن طائرة ركاب مدنية عليها 164 راكباً.

وزير الصحة اللبناني أكد إصابتها.. سيدة لبنانية تنفي إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مدينة قم الايرانية #إرم_نيوز #لبنانية pic.twitter.com/VDUdOTXpZx — إرم نيوز (@EremNews) February 22, 2020

وأعلن وزير الصحة في مؤتمر صحافي عاجل عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في لبنان والاشتباه بحالتين أخريين، مطمئنا أن الإجراءات اللبنانية للوقاية كافية.

وترقد تغريد البالغة من العمر 45 عاما في المستشفى وهي حاليا في غرفة العزل وتتلقى العلاج اللازم، وحالتها الصحية مستقرة، بحسب مصادر وزارة الصحة اللبنانية.

بصمة صوتية

المواطنة اللبنانية تغريد صقر تكذب حكومتها حول اصابتها بفايروس كورونا بعد عودتها من مدينة قم الايرانية pic.twitter.com/3c4fu4QGAU — كاظم جواد (@Kazomj313) February 22, 2020

ولاحقاً، تداول ناشطون لبنانيون مقاطع منسوبة لتغريد صقر تنفي فيها إصابتها بفيروس كورونا موضحة أنها كانت تعاني من زكام سابقاً قبل سفرها.

وقالت تغريد في تسجيل صوتي منسوب لها، جرى تداوله بكثرة في مواقع التواصل، إن ما حصل هو جزء من ”شائعات الدولة اللبنانية“ ضد كثيرين، من بينهم ”علماء ومشايخ“.

وأعلنت تغريد أنها ستغادر المستشفى قريبا، مرجعة ما يحدث معها حالياً للإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية والأمن العام اللبناني.

وكان وزير الصحة اللبناني قد نشر صورة جواز تغريد صقر باعتبارها أول حالة في لبنان مصابة بفيروس ”كورونا“ بعد عودتها من إيران.

#كورونا ⭕️بالوثيقة : وزارة الصحة اللبنانية تنشر صورة لجواز سفر المريضة اللبنانية بفايروس كورونا "تغريد صقر " و التي وصلت لبنان من ايران بعد زيارتها لمدينة قم . pic.twitter.com/5RcXKlwCh3 — Wissam (@Wissam70567042) February 21, 2020

وتسببت تلك الحالة في سجال سياسي في لبنان خاصة مع هجوم تغريد صقر على بلادها وحكومتها، متهمة لبنان بـ ”الكذب والعمالة“ ونشر الشائعات، علماً أن وزير الصحة اللبناني حمد حسن من اختيارات ”حزب الله“، وهو ما جعلها في مرمى نيران كافة الأطياف اللبنانية السياسية والدينية.

وقال ناشطون إن وزير الصحة اللبناني زار رئيس الحكومة حسان دياب وأبلغه أن ”تغريد علي صقر“ سجلت أول اصابة بفايروس كورونا في لبنان.. واستدعاء الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلت السيدة إلى لبنان لمستشفى رفيق الحريري الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وزير الصحة العامة حمد حسن زار رئيس الحكومة حسان دياب وأبلغه أن "تغريد علي صقر" سجلت أول اصابة بفايروس كورونا في لبنان .. و استدعاء 147 راكبا كانوا على متن الطائرة التي أقلت السيدة الى لبنان إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة. — amir6 (@freedomamir63) February 21, 2020

وتداول ناشطون كذلك مقطعاً قالوا إن أحد ركاب الطائرة التي كانت تغريد صقر عائدة على متنها إلى لبنان من إيران حملت كذلك الإعلامي غسان بن جدو، الذي ظهر خلال حالة من الهرج والمرج على متن الطائرة خلال توزيع كمامات واقية من ”كورونا“ على الركاب.