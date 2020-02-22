 تغريد صقر.. لبنانية عائدة من إيران تحدث بلبلة بسبب ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

تغريد صقر.. لبنانية عائدة من إيران تحدث بلبلة بسبب ”كورونا“

تغريد صقر.. لبنانية عائدة من إيران تحدث بلبلة بسبب ”كورونا“

المصدر: فريق التحرير

تسببت اللبنانية تغريد صقر في حالة من البلبلة والجدل السياسي في بلادها عقب عودتها من مدينة قم الإيرانية، عقب قضائها 6 أشهر هناك طالبة في حوزة دينية، حسب ما بدر منها في تصريحاتها الأخيرة.

البداية كانت مع توارد أنباء عن إصابة سيدة لبنانية تدعى تغريد صقر بفيروس كورونا بعد عودتها إلى لبنان على متن طائرة ركاب مدنية عليها 164 راكباً.

وأعلن وزير الصحة في مؤتمر صحافي عاجل عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في لبنان والاشتباه بحالتين أخريين، مطمئنا أن الإجراءات اللبنانية للوقاية كافية.

وترقد تغريد البالغة من العمر 45 عاما في المستشفى وهي حاليا في غرفة العزل وتتلقى العلاج اللازم، وحالتها الصحية مستقرة، بحسب مصادر وزارة الصحة اللبنانية.

ولاحقاً، تداول ناشطون لبنانيون مقاطع منسوبة لتغريد صقر تنفي فيها إصابتها بفيروس كورونا موضحة أنها كانت تعاني من زكام سابقاً قبل سفرها.

وقالت تغريد في تسجيل صوتي منسوب لها، جرى تداوله بكثرة في مواقع التواصل، إن ما حصل هو جزء من ”شائعات الدولة اللبنانية“ ضد كثيرين، من بينهم ”علماء ومشايخ“.

وأعلنت تغريد أنها ستغادر المستشفى قريبا، مرجعة ما يحدث معها حالياً للإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية والأمن العام اللبناني.

وكان وزير الصحة اللبناني قد نشر صورة جواز تغريد صقر باعتبارها أول حالة في لبنان مصابة بفيروس ”كورونا“ بعد عودتها من إيران.

وتسببت تلك الحالة في سجال سياسي في لبنان خاصة مع هجوم تغريد صقر على بلادها وحكومتها، متهمة لبنان بـ ”الكذب والعمالة“ ونشر الشائعات، علماً أن وزير الصحة اللبناني حمد حسن من اختيارات ”حزب الله“، وهو ما جعلها في مرمى نيران كافة الأطياف اللبنانية السياسية والدينية.

وقال ناشطون إن وزير الصحة اللبناني زار رئيس الحكومة حسان دياب وأبلغه أن ”تغريد علي صقر“ سجلت أول اصابة بفايروس كورونا في لبنان.. واستدعاء الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلت السيدة إلى لبنان لمستشفى رفيق الحريري الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتداول ناشطون كذلك مقطعاً قالوا إن أحد ركاب الطائرة التي كانت تغريد صقر عائدة على متنها إلى لبنان من إيران حملت كذلك الإعلامي غسان بن جدو، الذي ظهر خلال حالة من الهرج والمرج على متن الطائرة خلال توزيع كمامات واقية من ”كورونا“ على الركاب.

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