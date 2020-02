بالفيديو.. ماذا قال السعودي نايف قرادي عن مربيته بعد 27 عاما على اختطافه؟

View this post on Instagram

التقى الشاب السعودي نايف قرادي، مع أفراد من عائلته بعد 27 عاماً على اختطافه من أحد مستشفيات المنطقة الشرقية، في واحدة من أغرب قصص الخطف في تاريخ السعودية والعالم. ونايف قرادي هو أكبر المخطوفين الثلاثة سناً، يليه محمد العماري الذي خطف في العام 1996 وعاد لأسرته أيضاً دون أن يظهر أو أي منهم في الإعلام، ثم موسى الخنيزي الذي خطف في العام 1999. ولا تزال كثير من تفاصيل القضية غامضة لحد الآن، وبينها وجود بنتين عند السيدة ذاتها، لا يمكن الجزم بكونهما ابنتيها بالفعل، وسط ترقب من السعوديين للطريقة التي ستنتهي بها حكاية أطرافها الذين مروا بتجربة غير مسبوقة، بعد أن تكشف التحقيقات كل ملابسات السنين التي أعقبت اختطاف الأطفال.