الإمارات تلقي القبض على المتورطة بمقطع ”خدامة تعذب بنت“ وتكشف عن مفاجأة

أعلنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعذب طفلة صغيرة. وقالت الشرطة في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل أنها "ألقت القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقطع فيديو، وتبين أن هناك خلافات عائلية بين الأم والأب، فيما تمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها". . . وأثار المقطع المتداول، غضبا بين ناشطين من مختلف دول الخليج، بعد تداوله من خلال هاشتاغ #خدامة_تعذب_بنت، حيث راج أن المرأة التي ظهرت في المقطع المتداول هي "الخادمة" وأن "الطفلة يتيمة الأم، ودأبت الخادمة على تعذيبها في غياب والدها بسبب انشغاله الطويل في العمل".