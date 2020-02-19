الإمارات تلقي القبض على المتورطة بمقطع ”خدامة تعذب بنت“ وتكشف عن مفاجأة

أعلنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعذب طفلة صغيرة.

وتداول ناشطون عبر هاشتاغ نشط خلال الساعات الماضية #خدامة_تعذب_بنت عبر موقع التواصل ”تويتر“، معلومات بأن ”الطفلة يتيمة الأم وأن معنفتها هي خادمة المنزل وتستغل غياب الأب بسبب انشغاله في العمل لتعنيف الطفلة“، إلا أن شرطة أبوظبي كشفت في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل أن ”المعنفة هي أم الطفلة، وقد أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع زوجها والد الطفلة“، مبينة أنها ”ألقت القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقطع فيديو، وتبين أن هناك خلافات عائلية بين الأم والأب، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها“.

القت #شرطة_أبوظبي القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب خلافات عائلية… تم النشر بواسطة ‏‎AD Police HQ‎‏ في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٠

وأثار المقطع المتداول، غضبا بين ناشطين من مختلف دول الخليج، مطالبين بالتحقق من تفاصيل الواقعة ومكانها، بعد ترجيحات بوقوعها في السعودية أو الكويت أو الإمارات، وفتحت الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والكويت لاحقا تحقيقات في المقطع المتداول، للتثبت فيما إذا كانت الحادثة قد وقعت داخل حدودهما أم لا، قبل أن تعلن شرطة أبوظبي في الإمارات القبض على الأم المعنفة.