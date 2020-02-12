مزارع ياباني يتوج رسميا كأكبر رجل في العالم.. وهذا سر حياته الطويلة‎

توج مزارع ياباني متقاعد كأكبر رجل في العالم رسميًا بعد 112 عامًا و344 يومًا، وقال إن سر حياة طويلة هو ”عدم الغضب والحفاظ على ابتسامته على وجهه“.

وحصل غرينيت شيتيتسو واتانابي على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في دار الرعاية في نيجاتا، شمال اليابان حيث ولد عام 1907.

وقال غرينيت إنه يعشق الحلويات والكاسترد والكريمة، على الرغم من أنه فقد كل أسنانه، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

من جانبها، قالت زوجة ابنه الأكبر تيتسو: ”لم أشاهده أبدًا يرفع صوته أو يصاب بالجنون، أعتقد أنني عشت مع أسرة كبيرة تحت سقف واحد، فقد ساعد الاختلاط مع أحفاده وأحفاد الأحفاد في الحفاظ على ابتسامته على وجهه أيضًا“.

بعد تخرج شيتيتسو واتانابي من المدرسة الزراعية، انتقل إلى تايوان وعمل لعقود في مزرعة قصب السكر وعاش هناك لمدة 18 عامًا مع زوجته ميتسو وأطفالهما.

وخدم في الجيش في نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم عاد إلى نيجاتا حيث عمل في مكتب حكومي حتى التقاعد. في عام 1974 قام هو وابنه ببناء منزل عائلي جديد وقاما بزراعة البطاطس والطماطم والفراولة والخوخ، حيث يعشق زراعة الخضراوات والفاكهة، وظل هكذا حتى كان 104 سنة.

سجل جيرمان كيمورا، من اليابان، الذي وُلد في أبريل عام 1897، الرقم القياسي لأكبر رجل على الإطلاق وتوفي عن عمر يناهز 116 عامًا و54 يومًا في يونيو 2013.

كما توفي الياباني ماسازو نوناكا، أكبر رجل حي سابق في العام الماضي، عن عمر يناهز 113 عامًا، وكان أصغر أربع سنوات من أكبر شخص حي في العالم، وهي كين تاناكا، امرأة يابانية تبلغ من العمر 117 عامًا.