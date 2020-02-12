”زايد“ طفل سعودي يتيم ينال تكريما رسميا وشعبيا بسبب ”سلوك الرجال“ (فيديو)

حظي طفل سعودي يدرس في المرحلة الابتدائية، بإشادة واسعة من مواطنيه، وتحول إلى نجم في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، بعد أن انتشرت قصته على نطاق واسع بسبب التكريم الذي حظي به.

وقررت إحدى الروضات في منطقة تبوك، تكريم زايد في حفل خاص له بالروضة التي يأتي إليها كل يوم لاصطحاب شقيقته الصغيرة ليان التي تدرس فيها.

ووفقا لتقارير محلية، فقد اعتاد الطفل اليتيم إيصال شقيقته إلى الروضة والعودة بها إلى المنزل عند انتهاء دوامها، مثيرا إعجاب القائمين على الروضة.

الرجولة لا ترتبط بعمر أو شكل أو تعليم

الطالب زايد دأب على توصيل اخته ليان بشكل يومي إلى المنزل والسؤال على مستواها الدراسي بشكل دوري من أجمل المقاطع وأروعها ويستحق التكريم والثناء وقامت الروضة مشكورة بتكريمه وتفاعلت إدارة تعليم تبوك ووعدت بتكريمهما@TabukPrincipal#اخو_اخته pic.twitter.com/6uHXkYYJJq — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) February 12, 2020

ولا يقتصر الأمر على إيصال شقيقته وحمل حقيبتها في الذهاب والإياب، بل إن ابن الصف الثالث الابتدائي يواظب على سؤال معلمتها عن مستواها في الفصل الدراسي.

وأعدت الروضة حفلا تكريميا لزايد، بدا خلاله خجلا من الاحتفاء الكبير به، قبل أن يصبح الطفل الصغير حديث مواطنيه الذين وصفوه بـ ”#اخو_اخته“، وهو مصطلح من اللهجة المحلية يُستخدم للمدح.

توارى بالخجل خلف ابتسامته وتوارت بالفخر ورا أخوها ♥️♥️..#اخو_اخته pic.twitter.com/fIeXQw1XQ6 — ili166 (@ili166) February 12, 2020

حقاً الام مدرسه …. ف ام زايد ايضا تحملت المسوليه وزعت في اطفالها الحب وثم دور المعلمه عزيزه وملاحظتها لطالباتها (ليان) وغيرها جعلها توثق ل زايد دخوله يوميا لاخته وحمله لشنطتها وسوال المعلمه عن مستواها …. يارب احفظهم واحفظ لهم الام العظيمه . #اخو_اخته — امل الصقر (@Amolh20032) February 11, 2020

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة التعليم دخلت على خط الاحتفاء بالطفل زايد، حيث قررت إدارة تعليم تبوك تكريمه أيضا على سلوكه.

زايد الخيبري قدوة لكل طفل فقد اباه في سن مبكرة هو ادرك انه يجب ان يكون بمثابة الأب لأخته الصغيرة وهذا ما فعل #اخو_اخته وسم اتمنى أن يصل الى إدارات التعليم و قادة المدارس فهناك الكثير من زايد في مدارسنا يجب علينا الوقوف معهم اسأل الله ان يرحم والده ويرحم موتانا وموتى المسلمين pic.twitter.com/D7CovgbgNV — عبدالله حسين المحمد (@Just_swelim) February 12, 2020

ياحنون الملامح,يا أمان السنين,يا سندي و احتياجي و ضلعي الثابت,يا حبيبي يا أخوي???? #اخو_اخته pic.twitter.com/kLla2Sjedb — ملكـــة الزين..♥️ (@wrdahdodo) February 12, 2020

#اخو_اخته.. الرجولة أفعال لا أقوال… هذه تربية أبناء المملكة العربية السعودية..فخرنا وعزوتنا..تجد الطفل والطالب والطالبة والأساتذه على خُلق جميل.. الطالب زايد دأب على توصيل اخته بشكل يومي والسؤال على مستواها الدراسي بشكل دوري..فقامت الروضة بتكريمه. @TabukPrincipal#امجد_طه pic.twitter.com/on6hkCuffI — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) February 12, 2020

ويقول كثير من المدونين السعوديين إن ما يقوم به زايد هو سلوك الرجال الحقيقيين، وإن الطفل قد تجاوز عمره بشكل مبكر، ويلعب دور والده الراحل في العطف ومساعدة شقيقته.