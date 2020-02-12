 ”زايد“ طفل سعودي يتيم ينال تكريما رسميا وشعبيا بسبب ”سلوك الرجال“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

”زايد“ طفل سعودي يتيم ينال تكريما رسميا وشعبيا بسبب ”سلوك الرجال“ (فيديو)

”زايد“ طفل سعودي يتيم ينال تكريما رسميا وشعبيا بسبب ”سلوك الرجال“ (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

حظي طفل سعودي يدرس في المرحلة الابتدائية، بإشادة واسعة من مواطنيه، وتحول إلى نجم في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، بعد أن انتشرت قصته على نطاق واسع بسبب التكريم الذي حظي به.

وقررت إحدى الروضات في منطقة تبوك، تكريم زايد في حفل خاص له بالروضة التي يأتي إليها كل يوم لاصطحاب شقيقته الصغيرة ليان التي تدرس فيها.

ووفقا لتقارير محلية، فقد اعتاد الطفل اليتيم إيصال شقيقته إلى الروضة والعودة بها إلى المنزل عند انتهاء دوامها، مثيرا إعجاب القائمين على الروضة.

ولا يقتصر الأمر على إيصال شقيقته وحمل حقيبتها في الذهاب والإياب، بل إن ابن الصف الثالث الابتدائي يواظب على سؤال معلمتها عن مستواها في الفصل الدراسي.

وأعدت الروضة حفلا تكريميا لزايد، بدا خلاله خجلا من الاحتفاء الكبير به، قبل أن يصبح الطفل الصغير حديث مواطنيه الذين وصفوه بـ ”#اخو_اخته“، وهو مصطلح من اللهجة المحلية يُستخدم للمدح.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة التعليم دخلت على خط الاحتفاء بالطفل زايد، حيث قررت إدارة تعليم تبوك تكريمه أيضا على سلوكه.

ويقول كثير من المدونين السعوديين إن ما يقوم به زايد هو سلوك الرجال الحقيقيين، وإن الطفل قد تجاوز عمره بشكل مبكر، ويلعب دور والده الراحل في العطف ومساعدة شقيقته.

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