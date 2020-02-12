السعودية .. مدير ”ميد“ يرد على ”الموظف المتظلم“ (فيديو)

بعد أن نشر أحد الموظفين في شركة ”ميد“ بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو مدعيا تعرضه للظلم وتهديده بالفصل، ظهر المدير المسؤول في الشركة عبر مقطع فيديو يوضح فيه تفاصيل الواقعة.

وقال المدير، إنه سعودي وليس أجنبيا كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعى عبدالمجيد الزهراني، وبدأ عمله مع ”ميد“ كبائع، قبل أن يتدرج في المناصب ويصبح مدير منطقة، لافتا إلى أن المقطع الذي انتشر وتعرض فيه للسب والتشهير، ليس كما رآه الناس، وأن الموظف المتظلم، سبق أن تم إنذاره أكثر من مرة بسبب تقصيره في عمله، وتركه العمل في أوقات الدوام الرسمية، كما أنه رفض التوقيع على الإنذارات.

وأضاف أنه فوجئ في يوم الواقعة، بقيام الموظف بأخذ خطابات الإنذارات، التي لم يتسن له أن يكتب نصها، وعرضها في الفيديو، مدعيا تعرضه للتعسف.

وقال الزهراني عبر حسابه في موقع تويتر ”أنا عبدالمجيد الزهراني، موظف بشركة ميد كمدير منطقة، خريج بكالوريوس موارد بشرية، بدأت مع الشركة كبائع، وصرت بمنصب مدير منطقة، بخصوص المقطع اللي انتشر أمس، أنا جدا متفهم ردة فعل الناس وتعاطفهم مع الموظف، كنت بس أحب الناس يتبينوا قبل ما يتعرضوا لي بالسب والتشهير، بالنسبة للموظف أنا اجتمعت فيه وحاولت معاه وأحفزه، ووعدني بالالتزام، لكن في كل مرة كان يتخذ نفس الاسلوب بالفيديو من بكاء وغيره، لكن أنا اجتمعت فيه وتكلمت معه بشفافية وأنذرته بشفافية، لكن للاسف خلال الدوام الرسمي كان مغلق المحل تقريبا نصف الدوام ماكان يداوم، انا مضطر طبيعي كمدير اخذ القوانين اللي انا ملزم فيها من انذار، انذرته الانذار الاول ما وقع عليه، الجمعة والسبت اللي راحوا، الصباح كان دوامو، المحل كان مغلق، اجتمعت فيه امس طالبته بتوقيع الانذار اللي عليه او اوقفه عن العمل، وتوجه للموارد البشرية اتخذ الاجراء فيه، رفض التوقيع، تركت خطابات الانذار من غير ما اكتب شي عليها، توجهت بعدها لشغلي، تفاجأت أن أخذ الانذارات وقام بالتصوير، عموما انا عندي الادلة حضور وانصراف الموظف، والكاميرات وكل شي رح ازود فيها ادارة العمل والجهات المختصة“.

بدورها، كشفت وزارة العمل في تحقيقاتها بمقطع الموظف حقيقة تظلمه، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية، مبينة أن ”الإنذار الذي تم توجيهه للموظف هو الإنذار الثاني“.

وأوضحت أن ”الإنذار وجه للموظف بسبب إغلاقه للمنشأة في أثناء ساعات العمل الرسمية ولم يتم فصله، كما أن مسؤول المنشأة الذي ظهر في المقطع هو مشرف العمل وهو ”سعودي“ الجنسية“.

وأضافت ”تم التأكد من استمرارية العامل في عمله، وأخذ التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل“.

وكان الموظف الذي يدعى عماد، خرج في مقطع فيديو، ادعى تعرضه للظلم والتعسف من قبل شركة ”ميد“ ومديرها، الذي هدده بالفصل.

وقال وهو منفعل إن ”المدير وجه له إنذارين، وإنه تم توقيفه عن العمل، وإن المدير يريد منه التوقيع كي يفصله“، مؤكدا أنه يعمل منذ 6 سنوات في الشركة ويعيل عائلة.

ووجد الفيديو تداولا لافتا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، فيما تحول الوسم ”#مظلوم_شركة_ميد“ في موقع تويتر لعنوان حملة للدعم والتضامن مع الموظف عماد.