إخلاء سبيل الكويتي صاحب مسابقة ”سيقان النساء“

قررت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، وقف تنفيذ حكم السجن الصادر بحق المواطن الذي دعا إلى مسابقة ”أجمل سيقان النساء“ قبل ثلاثة أشهر، وإخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة (500) دينار، أي أكثر من (1600) دولار، بحسب موقع ”أمن ومحاكم“.

وتعود أصول القضية إلى مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حيث دعا المواطن من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

وقضت محكمة الجنايات قبل شهر بسجن المواطن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفته للآداب العامة، وألزمته بدفع غرامة بقيمة 200 دينار (660 دولارا)، بالرغم من نفيه سابقا الاتهامات الموجهة إليه وتأكيده أن الفيديو خاص وليس للعامة وقد تم حذفه لاحقا.

وأثارت المسابقة آنذاك حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب واستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.