بعد 46 عاما على نيلها من ملكة بريطانيا.. منقذ الأميرة آن يعرض ”ميدالية الشجاعة“ للبيع

بعد 46 عاما على نيله ميدالية الشجاعة جراء تصديه لمحاولة اختطاف الأميرة آن، طرح الملاكم السابق للوزن الثقيل روني روسل التذكار التاريخي للبيع في أحد المزادات العلنية.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الأميرة آن، وهي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب تعرضت لمحاولة اختطاف في عام 1974 عندما قام شخص يدعى لان بول باعتراض سيارتها وكانت في ذلك الوقت بصحبة زوجها مارك فيليبس ووجه سلاحه ناحيتها وطالبها بالذهاب معه لأنه يريد أن يأخذها كرهينة لطلب فدية من العائلة المالكة قدرها 4 ملايين دولار، ورفضت الأميرة النزول من السيارة واكتفت بالتوجه إليه قائلة ”اذهب من هنا ولا تكن رجلا سخيفا“، ولكن استمر بول في محاولة إخراجها من السيارة.

ورأى الملاكم السابق روني روسل الذي كان يبلغ من العمر حينها 28 عاما وكان مارا بسيارته في المكان ذاته، بول وهو يحاول جر الأميرة للخارج مع محاولات زوجها للإمساك بها، فتدخل وسدد عدة لكمات لرأس الخاطف وتلقى رصاصة أثناء قيامه بالدفاع عن الأميرة ولكن الرصاصة اخترقت زجاج السيارة وفي نهاية الأمر تمكن روسل من إحباط محاولة الخطف، وألقت الشرطة القبض على بول وأودعته مستشفى للأمراض النفسية.

والجدير بالذكر أن سيارة الأميرة كانت في ذلك الوقت دون حماية أمنية، لأن الشرطة لم تعتقد أن العائلة المالكة ستكون هدفا للخطف في وقت من الأوقات ولكن هذه الحادثة أدت لحدوث تغييرات وترتيبات أمنية مكثفة للشخصيات رفيعة المستوى كأفراد القصر الملكي.

ومنحت الملكة الملاكم روسل ميدالية الملك جورج السادس للشجاعة، وحينها أخبر روسل الملكة أنه فخور جدا بما فعله وممتن لتقليده هذه الميدالية التي سيحتفظ بها طوال حياته ولن يفرط بها أبدا، ولكن على ما يبدو مع تردي أوضاع روسل الصحية وإصابته بالعديد من السكتات الدماغية اضطُر لطرح الميدالية للبيع لتغطية نفقاته العلاجية بمزاد علني سيقام بلندن وتشير التوقعات الأولية إلى أن سعر الميدالية سيتراوح ما بين 21 و 30 ألف دولار.