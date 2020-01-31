بعد 20 عاما من الحظر.. مجلس العموم البريطاني يسمح للبرلمانيات بإرضاع أبنائهن

قال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل إنه سيتم السماح لعضوات البرلمانات بإحضار أطفالهن حديثي الولادة إلى مجلس العموم، وإرضاعهن على المقاعد الخضراء الشهيرة.

وبين ”هويل“ خلال لقاء مع عدد من الصحفيين بأنه ”سيُلغى الحظر الذي دام 20 عامًا على قيام النساء بإطعام أطفالهن أثناء مناقشات مطولة سواء في الغرف أو في غرف اللجان، لمساعدة الأمهات الجدد“، مشيرًا إلى أن ”ثقافة البلطجة في البرلمان قد انتهت“.

وكانت البارونة بيتي بوثرويد- التي شغلت منصب رئيس مجلس العموم من عام 1992 إلى عام 2000- قد حظرت الرضاعة الطبيعية في قاعة مجلس العموم وفي غرف اللجان.

وكان يُسمح بالرضاعة الطبيعية فقط بمناطق أخرى من قصر وستمنستر، لكن السير ليندسي قال إنه لن يمنع الرضاعة الطبيعية عندما سُئل عما إذا كان سيسمح بذلك في الغرفة أو قاعات اللجان، وأكد أن الأمر لا يتعلق بالسياسة، وهو ”أمر يعود إلى الأم“.

يذكر أنه في ديسمبر 2019 أصبحت ستيلا كريسي أول عضو في البرلمان يحصل على ”إجازة الأمومة“.

ولم يكن يحق لأعضاء البرلمان الحصول على إجازة أمومة في المملكة المتحدة.