بسبب كورونا.. مارة يرفضون مساعدة صيني مصاب بأزمة قلبية في سيدني (صور) ‎

رفض المارة في أحد الشوارع الأسترالية تنفيذ الإنعاش القلبي لرجل صيني أصيب بنوبة قلبية؛ بسبب مخاوف من إصابته بفيروس كورونا.

توفي الرجل البالغ من العمر 60 عامًا بسبب سكتة قلبية خارج مطعم ماسويا سويسان في الحي الصيني بسيدني.

حاول المسعفون إنعاش الرجل أمام المطعم الصيني، لكنه توفي في مكان الحادث.

وقال مديرو المطاعم إن الموظفين أخبروهم أن رجلاً انهار في الخارج، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أصاب الفيروس التاجي القاتل آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بعد أن انتشر الشهر الماضي من مدينة ووهان الصينية – مركز اندلاع المرض – حيث يوجد أكثر من 11 مليون شخص محبوسين حالياً.

وأصيب سبعة أشخاص بالفيروس بعد عودتهم إلى أستراليا من ووهان؛ أربعة في نيو ساوث ويلز، واثنان في فيكتوريا وواحد في كوينزلاند، ومع ذلك، فإن جميع الحالات مستقرة وتتم معالجتها في المستشفى.

تم تأكيد الحالة الأخيرة – الأولى في كوينزلاند – مساء الأربعاء وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، وكان يقيم في أحد فنادق جولد كوست وهو الآن في عزلة في مستشفى جولد كوست.

وتخطط الحكومة الفيدرالية لإجلاء الأستراليين من ووهان مع تسجيل حوالي 400 مواطن بالمدينة، لنقلهم إلى جزيرة كريسماس ووضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وتم التحقق من 16 حالة محتملة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك طفل عمره عامان.

وأضاف الدكتور شانت أن شخصين تأكد إصابتهما في نيو ساوث ويلز قد تحسنا بشكل ملحوظ، ويمكن أن يتم إطلاقهما قريباً من المستشفى.

وقررت الحكومة الأسترالية تسليم مليون قناع للوجه إلى الأطباء في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.