سعودية تتهم ”القديس“ المناصر للمرأة بابتزازها.. ومغردون يهاجمونه (صور)

اتهمت ناشطة عبر موقع التواصل ”تويتر“ في المملكة العربية السعودية، صاحب حساب ”القديس“ المعروف بمناصرته للمرأة بابتزازها، متوعدا بنشر صورها التي احتفظ بها من حسابها في ”سناب شات“ في حال استمرت بمهاجمته.

وقالت المعنية، والتي تدعى ”دلال“: ”هذا اللي مصدعنا كل شوي عن احترام اختلاف الآخر، أول ما اختلفت معه جا يهدد بأنه إذا صفيت مع أحد ضده بينشر صوري ويفضحني هذا اللي البنات يرفعون له ومستغل وجودهم بحسابه عن قضايا المرأة والحرية، هذا هو الوجه الحقيقي لهذا الإنسان البائس“.

ونشرت ”دلال“ نص المحادثة التي قالت إنها دارت بينها وبين ”القديس“، الذي تعهد لها بعدم إلحاق الأذية بها في حال توقفت عن مهاجمته.

وما لبثت أن وجدت تغريدة ”دلال“ – والتي اختفى حسابها عن ”تويتر“ لاحقا – طريقها إلى ناشطين من خلال هاشتاغ #القديس_المبتز، الذي هاجم فيه سعوديون حساب ”القديس“.

لكن حساب ”القديس“ نفى هذه الاتهامات، ناشرا نص المحادثة، مشيرا إلى أنه ”طلب منها عدم التدخل بلطف“.

هذا اعترافه كامل حذفه، بس ممكن يكون دليل لك لو احتجتي pic.twitter.com/OLwyotSl20 — Gun Guy (@Imgunguy) January 28, 2020

وقال مغرد تحت مسمى ”اوز“ إنه جمع معلومات عن صاحب الحساب، واكتشف أنه مجرد موظف متوضع الدخل قائلا: ”من لما نشر تغريدته القذره (انا كاش وبفلوسي اشتري *** اللي طلعت منه ) جمعت عنه بعض البيانات واكتشفت في الاخير انه موظف منتف نص راتبه يروح اقساط وساكن مع اهله، ما احاول هنا انتقص من قدرته الماليه لكن كان واضح محاولاته في اظهار نفسه بهذا الشكل لأهداف خبيثه وقذره“.

#القديس_المبتز من لما نشر تغريدته القذره ( انا كاش وبفلوسي اشتري *** اللي طلعت منه ) جمعت عنه بعض البيانات واكتشفت في الاخير انه موظف منتف نص راتبه يروح اقساط وساكن مع اهله، ما احاول هنا انتقص من قدرته الماليه لكن كان واضح محاولاته في اظهار نفسه بهذا الشكل لأهداف خبيثه وقذره. pic.twitter.com/LfXhy4ViXL — اوز (@_____Oz______) January 29, 2020

وقال الإعلامي فيصل العبدالكريم: ”لا يوجد أضعف من المبتز ولو لم يكن خسيسا جبانا لما لجأ إلى الابتزاز.. وبواقع مشاهداتي الكثيرة أقول لا تحضع/ـي لمبتز أبدا، فإن خضعت لن يتوقف. بلّغ عنه وأفضحه أنت ..“.

لايوجد أضعف من المبتز ولو لم يكن خسيساً جباناً لما لجأ إلى الابتزاز .. وبواقع مشاهداتي الكثيرة أقول لاتحضع/ـي لمبتز أبداً فإن خضعت لن يتوقف.

بلّغ عنه وأفضحه أنت ..pic.twitter.com/jq2a3NKwGe #القديس_المبتز — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) January 28, 2020

وانتقدت ”نورا“ بقولها: ”أجل العلاقة مبنية على الاحترام وليس الطاعة بسبب الحاجة وانتهى زمن الذكورية!! اللي مثلك لا ذكر ولا أنثى ولا حيوان مجرد طفيلي يتغذى على التبن أتمنى البنت تفضحه نبي حفلة شماته“.

بدوره، أعلن القائم على حساب ”القديس“ أن أحد الهكر اخترقه، قبل أن يستعيده من جديد، اليوم الأربعاء، وقام بحذف جميع التغريدات المسيئة عن المرأة والدين والوطن، مقدما اعتذاره ومعلنا توبته، ومطالبا بمسح تغريداته المسيئة كي لا تتأثر عائلته، حسب قوله.

لكن بعض المغردين سخر من هذا التبرير، وبعضهم الآخر دافع عنه، حيث علقت مغردة: ”أسوأ شيء في كلامك (لأن عندي أم وأخوات يزعلهم اللي تكتبوه من تجريح) وبنات الناس ماعندهم أهل وماهم سمعة وشرف جد عديم الشرف والمرؤه“.

طب معليش لا مؤاخذة الي مرسلي هالقرف على الخاص الهكر ولا أنت؟ pic.twitter.com/5RSZegw5T4 — حذيفة السالمي (@houdaifa1990) January 29, 2020

وانتقدته مغردة أخرى بقولها: ”اعطيناك وجه وتحملناك زياده قفل حسابك واطلع باحترام وادب“.

بدورها، دافعت مغردة عن موقف صاحب الحساب: ”هذا مو حسابه أساسا“، وأضافت أخرى: ”ذا حسابه الثاني“.

هذا مو حسابه اساسا ! — ♊️ (@Q_1500) January 29, 2020

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