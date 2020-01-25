غضب بعد قص صورة فتاة أفريقية من لقطة جماعية لناشطات مناخ بيضاوات

اتهمت ناشطة المناخ الأفريقية ”فانيسا ناكيت“ وسائل إعلام عالمية بالعنصرية، بعد اقتصاص صورتها من لقطة كانت تجمعها بأربع ناشطات أخريات ”بيض البشرة“ بينهم جريتا ثونبرج.

Why did you remove me from the photo? I was part of the group! https://t.co/rrhxcjaSye — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

وكان موقع وكالة ”أسوشييتد برس – AP“ الأمريكية نشر خبرا عن حضور عدد من الناشطات البيئيات لمنتدى دافوس، وفي الصورة المرفقة ظهرت 4 ناشطات بيضاوات البشرة، في حين أن الصورة الأصلية كانت تحوي ناشطة خامسة هي الأوغندية فينيسا ناكيت.

وحذت وكالات أخرى حذو أسوشيتدبرس؛ إذ نشرت وكالة رويترز الصورة المقتصة من دون الفتاة الأوغندية.

وتعليقًا على الصورة، نشرت الناشطة الأوغندية مقطعا مصورا لها قالت فيه إنها المرة الأولى التي تفهم فيها ”تعريف كلمة العنصرية“، متساءلة عن مبرر لحذفها من صورة كانت تشكل جزءا منها.

وقد حاز الفيديو انتشارا وتضامنا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، وأعرب العديد عن غضبهم من الواقعة.

وقال ثيو كولين ماوس، الناشط المناخي الأيرلندي البالغ من العمر 17 عامًا: ”من المخزي أنه لا يتم تجاهل إفريقيا فحسب ، بل يتم إزالتها أيضًا عن عمد من الصورة“.

واعتبرت ”ناكيت“ الحادثة محاولة لمحو الأصوات السوداء والبنية في المحادثات المحيطة بتغير المناخ ، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشبهونها هم الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة العالمية.

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What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

وفي محاولة لتبرير ما حصل قال مدير قسم التصوير في وكالة أسوشييتد برس، لصحيفة Buzzfeed UK ، إن المصور قام بقص الصورة بسبب المنزل الذي يظهر في الخلفية، وهو ما أدى لاقتصاص صورة فينيسا ”من دون قصد“.