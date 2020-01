غضب بعد قص صورة فتاة أفريقية من لقطة جماعية لناشطات مناخ بيضاوات

اتهمت ناشطة المناخ الأفريقية ”فانيسا ناكيت“ وسائل إعلام عالمية بالعنصرية، بعد اقتصاص صورتها من لقطة كانت تجمعها بأربع ناشطات أخريات ”بيض البشرة“ بينهم جريتا ثونبرج.

Why did you remove me from the photo?

I was part of the group! https://t.co/rrhxcjaSye

— Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020