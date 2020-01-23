قريبا.. موسيقى ورسم للسجناء بالسعودية

وقعت مديرية السجون بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، مذكرات تفاهم مع جمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة ”نون الفنون“؛ لتوفير برامج ثقافية للنزلاء، من بينها تعليمهم فنون الرسم والموسيقى والشعر، وذلك برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

ونصت المذكرات، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، على ”تقديم الدعم والرعاية الطبية للنزلاء، وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم، مع منحهم شهادات معتمدة؛ لتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم“.

ويهدف البرنامج الجديد للنزلاء إلى ”الاهتمام بالنزلاء وأسرهم ورعايتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية“.

وأقر الاتفاق الموقع أيضا، تنفيذ برامج ثقافية وفنية بسجون المنطقة، وتبني إبداعات النزلاء الفنية، وتوفير المدربين لدعم وتدريب النزلاء على المهارات الفنية: كالرسم، الموسيقى، كتابة الروايات، والشعر.