الكشف عن ملابسات مقتل ندى القحطاني على يد شقيقها

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تسرد ملابسات قتل الفتاة السعودية ندى القحطاني التي فارقت الحياة برصاصة من سلاح شقيقها، نشرتها ناشطة تحمل اسم ”روبي“ عبر تطبيق ”سناب“.

وقالت روبي في روايتها لما حدث: ”مرحبا بخصوص قضية ندى القحطاني.. أنا صديقتها.. ندى ناصر القحطاني انقتلت صباح الاثنين بحي الفاخريه بالدمام قدام بيت وحده من صديقاتها بالكليه ”اعتذر عن الإفصاح عن اسمها بناديها ب مجهوله“.

وتابعت: ”كانت تدرس في كلية التميز مع باقي زميلاتها، وكان متواجداً معها داخل الباص زميلتها روان السعدي والتي أصيبت، وصديقتها التي وقعت الحادثة أمام منزلها وتعرضت لإصابة أيضا، ومواطنتين أخرتين، والسائق“.

رحمة الله على روحك الطاهرة ي ندى #ندى_القحطاني pic.twitter.com/BWLj7pMMYG — رغد . (@BeautifulRaghad) January 22, 2020

وكشفت ”روبي“ عن اسم شقيق ندى، متابعة أن ”القاتل اسمه تركي ناصر بن محمد القحطاني، ويتعاطى الكابتاغون وسمعته سيئة، وكان قد ”تسلط“ على شقيقته صباح الحادثة، بحجة رفضها طاعته، وأصرت على أن تركب مع السائق متجاهلة تهديداته، ولاحقا أخذ يتصل على السائق، وأصرت ندى على السائق ألا يجيب وهي تبكي، حتى وصلوا إلى منزل إحدى صديقاتها، وترجل من سيارته بعد أن تبعهم، وتعمد إطلاق النار على السائق في الفك السفلي وحين أرادت روان السعدي والصديقة التي خرجت من منزلها الهرب، صوب على روان في الفك العلوي حتى دخلت الرصاصة عمودها الفقري، والصديقة الأخرى تعرضت للإصابة في الورك، في حين أن البنتين في الباص نجتا من القتل كونهما اختبأتا تحت الكراسي“.

وأضافت أن ”ندى أصيبت بطلقتين بقلبها وأخذها بنفسه بسيارته إلى المستشفى التعليمي بالخبر، وقال لهم (تأكدوا أنها ميتة) وسلم نفسه للعسكري، حيث توفيت ندى، في حين ترقد روان والأخرى في المستشفى“.

وتابعت أن ”والد ووالدة صديقتها التي وقعت الجريمة أمام منزلها، نقلا روان وابنتهما للمستشفى، في حين أطلق القاتل رصاصات على سيارة صديقتها“.

ولفتت إلى أن ”القاتل تركي قال في التحقيقات إن سبب قتله شقيقته لذهابها مع السائق“، مؤكدة أن ”والد ندى كان يحبها كثيرا، وهي كانت تبادله ذات الشعور، وكانت تعيش حياة طبيعية“.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، أكد شقيق روان السعدي – والذي كان قد كشف عن الجريمة في وقت سابق – أن إصابة شقيقته خطيرة كون الرصاص اخترق العمود الفقري لها، لكن حالتها في ذات الوقت في تحسن مستمر، بعد تقديم العلاج اللازم لها، بحسب مصادر سعودية.