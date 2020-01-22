بريطانية تعثر على والدها بالصدفة بعد 38 عامًا من البحث (صور)

عثرت البريطانية كارين هاريس البالغة من العمر 56 عامًا، على والدها بالصدفة على ”فيسبوك“، بعد 38 عامًا قضتها وهي تبحث عنه.

وتخلى والدا كارين عنها في أوائل ستينيات القرن الماضي، بعد أن ولدت خارج نطاق الزوجية، ولكن عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها، سعت إلى البحث عن والديها، بحسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ولم تكن كارين تعرف شيئًا تقريبًا عن أسرتها البيولوجية، ولكن بعد أن علمت بعض التفاصيل من أخصائي اجتماعي، تمكنت من العثور على والدتها بعد 10 سنوات.

لكن العثور على والدها كان أكثر صعوبة، غير أنها عرفت بأنه يعمل كهربائيًا، وينحدر من كرويدون، وكان اسمه ”تريفور سيندين“.

ولقلة المعلومات الموجودة عن والدها، فشلت كارين في تعقبه، ومرت عقود بعد ذلك حتى شاهدت الاسم يظهر على ميزة ”الأصدقاء المقترحين“ على ”فيسبوك“.

ورأت هاريس، التي تعيش في كورنوال، أن سيندين يعيش على بعد 350 ميلًا من بلدة ”كنت“، وعند فحص ملفه الشخصي وتاريخه على الإنترنت، أدركت أنه قد يكون والدها.

بعد ذلك تجاذبا أطراف الحديث لعدة أسابيع قبل الاجتماع للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، وكلاهما قالا إنهما كأنهما يعرفان بعضهما البعض لسنوات.

وقال سيندين البالغ من العمر 72 عامًا:“إنه أمر سريالي للغاية، كانت فرص اللقاء ضئيلة للغاية، لقد بحثت على الإنترنت، لكنني لم أجدها أبدًا، إنها الأيام الأولى الآن، لكنني أشعر أننا نعرف بعضنا البعض جيدًا“.

وقرر الأب وابنته لم الشمل في ”لايم ريغيس“ في منتصف الطريق تقريبًا بين كورنوال وكينت.