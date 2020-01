جراحة تعيد شباب عجوز صينية بعد إصابتها بمرض نادر (صور)

View this post on Instagram

شيا فنغ، فتاة صينية تبلغ من العمر 15 عاما، تعاني من حالة نادرة أثرت على مظهرها الخارجي وصحتها النفسية، حيث بدت وكأنها سيدة مسنة مليئة بالتجاعيد، الأمر الذي سلب منها ثقتها بنفسها وعرّضها للتنمر من قبل زملائها في المدرسة، لتتبنى مجموعة من الأشخاص تكاليف العلاج والعمليات التجميلية التي قد تساعد الفتاة في تخطي محنتها النفسية والعودة إلى المدرسة بثقة أكبر، وهذا ما حصل فعلا، بعد أن أجرت الفتاة عدة عمليات جراحية انتهت بنتيجة مذهلة، وبتكلفة 77 ألف دولار، حسب ما ذكر موقع "دايلي ميل" البريطاني. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مرض #فيديو #فيديوهات #ترند #الصين #تجميل #غرائب #جمال #china #beauty #surgery #video #trend #news