أشياء لن تصدق أنها قابلة للأكل

هناك الكثير من الأشخاص يحبون تذوق وتجربة الأطعمة الغريبة غير المعتادة وهناك أماكن حول العالم تشتهر بأطباق غريبة وغير متداولة، ولكن الغريب أن هناك بعض الأشياء التي نعلمها جيدا والكثير منا يستخدمها ولكننا نجهل أنها صالحة للأكل وكانت تعتبر وجبة طعام في الحقب القديمة.

ونشر موقع ”با- باميل“ الإلكتروني، قائمة بهذه الأشياء القابلة للأكل التي ستجعلك تشعر بالاندهاش ومنها:

السجائر

من المعروف أضرار السجائرعلى الصحة، ولكن هل كنت تعلم من قبل أن السجائر قابلة للأكل حيث يحتوي التبغ الموجود بداخلها على مضادات ومطهرات ضد الطفيليات وتم استخدام التبغ قديما في أمريكا الجنوبية والشمالية لعلاج العديد من الحالات الطبية وذلك عن طريق تناوله ولكن هذا لا يعني أنه يمكن لأي شخص فعل ذلك، لأن هذا الأمر يتم تحت إشراف طبي وبعناية المتخصصين.

الطباشير

منذ فترات طويلة كانت الطباشير تستخدم للأكل، حيث أكد الباحثون أنه منتج غير سام ويحتوي على عنصر الكالسيوم النقي.

ولكن أثبتت بضع دراسات أخرى أن تناول الطباشير يؤدي لانخفاض نسبة الحديد والزنك في الجسم والإكثار من تناوله يعطل الجهاز الهضمي وهناك الكثير من الأشخاص الذين أدمنوا أكل الطباشير لذلك وضعته منظمة الصحة العالمية في عام 1999 من ضمن الاضطرابات النفسية والسلوكية.

الطين

يستخدم الطين كعلاج طبيعي لمشاكل البشرة مثل حب الشباب، ويستخدم كقناع للوجه، لأنه غني بالماغنسيوم والعناصر الصحية الأخرى.

وهناك أنواع من الطين تؤكل لفاعليتها في تطهير الكبد والقولون والجهاز الهضمي من البكتيريا الضارة وهناك أنواع مطروحة بالفعل للبيع في الأسواق ويمكن للجميع تناولها.

الجلد

كان السكان الأصليون في أمريكا الشمالية يضعون الجلد في الماء حتى درجة الغليان لساعات ثم يتناولونه في حال لم تتوافر الموارد الغذائية الطبيعية.

وأثبتت الدراسات أن هذا الأمر غير ضار بالصحة لكن لا ينصح به هذه الأيام بسبب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها الجلود.

عرف الديك

على الرغم من عدم ثبوت أي فوائد طبية لتناول عرف الديك إلا أنه عنصر أساس في العديد من المأكولات الصينية والفرنسية والإيطالية والتي يتم طهيها كوجبات مثل السلطات أو كحلوى من البودنج مضاف إليها فاكهة الفراولة.

الصبار

يتناول العديد من الأشخاص الصبار مثل بقية الخضراوات كالبامية والخيار حيث يتم طهيه وتقشيره ويستخدم -أيضا- في صنع الحلويات والسلطات والخبز والشوربة والمشروبات المختلفة.