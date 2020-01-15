أم ترضع طفلها خلال القيادة على طريق سريع

أثارت أم الجدل بعد التقاط صور لها وهي ترضع طفلها، بينما كانت تقود سيارتها على طريق سريع في أستراليا.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الأربعاء، أن راكيل رينولدز – وهي أم لأربعة أطفال – كانت عالقة في الازدحام المروري، بعد حادث تصادم ناقلة، بالقرب من منزلها في مدينة بريزبن الأسترالية، عندما شعر طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر بالجوع.

وبينما كانت السيارات تسير على طول الطريق السريع، قررت رينولدز إرضاع طفلها رضاعة طبيعية، أثناء قيادتها مركبتها خلال حركة المرور الخانقة، وشاركت المقاطع المصورة عبر صفحتها عبر موقع انستغرام.

وكتبت على الفيديو معلقة ”ماذا كان علي أن أفعل، عالقة في زحمة سير خطيرة، بينما طفلي جائع“.

وانقسمت الآراء حول سلوكها، حيث رأت العديد من الأمهات أنهن لو كن مكانها لفعلن الشيء نفسه، وخاطرن من أجل أطفالهن.

في حين رأت وجهات نظر أخرى أنها كان يجب أن تكون مستعدة، فيما اقترح رأي ثالث تحضير زجاجة الحليب لمثل هذا الموقف.