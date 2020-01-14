الداعية الكويتي عثمان الخميس: مشاهدة الممثلات المتبرجات حرام (فيديو)

اعتبر الداعية الكويتي، عثمان الخميس، في إحدى خطبه أنه لا يجوز مشاهدة المسلسلات التي يوجد بها ممثلات متبرجات.

وقال الشيخ الخميس ”قل ما حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات، إذا كان فيها تبرج لا يجوز الإنسان يشاهدها، أما إذا لم يكن فيها نساء أو تبرج أو مخالفات عقدية، فلا مانع من ذلك“.

فيديو| الشيخ عثمان الخميس: لايجوز مشاهدة المسلسلات التي يوجد بها "نساء" pic.twitter.com/ihMBQvsgwq — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) January 13, 2020

وأثار حديث الداعية الخميس الجدل بين متابعيه، حيث استفسرت متابعة -أيضا- عن حكم متابعة الأعمال الفنية التي بها رجال.

في حين هاجمه مغرد يدعى ”النوخذة“، ”الشرهة على اللي يسمع ويصدق هذه الفتاوى“.

كما تساءلت ”بسمة“، ”ليش ماكو نساء بالشارع.. بالجمعية؟“.

بدوره، علق ”الرنان“، ”وليييييه المشهد الي فيه نساء منو يقوم بالدور اذا قام بالدور ريال قلتوا عنه مايجوز التشبه بالنساء اشلون يكون الحل بالمشهد كلها حوارات وتمثيليات رجاليه عيل نسكر التلفزيونات ونلغي التمثيليات علشان لاتصير فيها اشكالات ونلغي الوازره بأكملها“.

بينما علق ”غوار“ ساخرا ”واحنا شمقعدنا بتويتر غير النساء“. وتساءل أيضا ”موعود“ ”الشيخ قال اذا كان فيها تبرج فلا يجوز وهل هناك مسلسل دون تبرج في هذا الزمن يا شيخ ؟؟ للأسف راح زمن المسلسلات الدينية والتاريخيهة واصبحنا في زمن البويات والدلوع والمتحررات“.