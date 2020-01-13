وزير إماراتي يلتحق بالخدمة الوطنية (صور)

التحق وزير دولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، بالخدمة الوطنية، في واحد من المواقف حظي بإشادة واحتفاء واسع.

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشرة من الخدمة الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز“.

نعم خدمة الوطن شرف وفخر ، شيوخنا الله يطول في أعمارهم قدوة لنا في جميع ميادين الشرف. والصورة المرفقة للشيخ #محمد_بن_زايد مع المتطوعين سنة 1990 الله يعز بلادنا ويبعد عنها كل سوء. pic.twitter.com/YzRRnhrgfa — خالد البلوشي (@k3344) January 12, 2020

وعلى الفور انهالت التعليقات المشيدة بالخطوة عبر موقع ”تويتر“، إذ شارك مغرد يدعى خالد البلوشي صورة للشيخ محمد بن زايد وسط المجندين في العام 1990.

#عمر_العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي يلتحق بالخدمة الوطنية ويغرد على تويتر قائلاً: بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من #الخدمة_الوطنية، خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز @OmarSAlolama pic.twitter.com/4UP9H3ZQjU — عيال زايد (@ZayedSons_UAE) January 12, 2020

كما احتفى محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بالتحاق الوزير عمر العلماء، بالخدمة الوطنية.

وقال القرقاوي في مقطع فيديو ”ولدنا عمر التحق بالخدمة الوطنية وهذه التجربة ستصقل مهاراته.. قيادتنا خلقت نماذج وأحد النماذج هو عمر العلماء، وكفريق عمل نحن فخورن به، نقول له موفق إن شاء الله“.