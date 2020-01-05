”ملك التونا“ يشتري سمكة بـ1.8 مليون دولار

دفع رجل أعمال ياباني معروف متخصص بالسوشي وملقب ”ملك التونا“ 1.8 مليون دولار لسمكة تونا ضخمة في مزاد رأس السنة الذي أقيم الأحد في سوق الأسماك الرئيسية في طوكيو.

واشترى كيوشي كيمورا الذي يملك شبكة ناجحة من مطاعم السوشي، سمكة التونا الضخمة البالغ وزنها 276 كيلوغراما والتي اصطيدت في المياه قبالة منطقة أموري في شمال اليابان، بسعر 193 مليون ين (1.8 مليون دولار).

بيعj سمكة تونة ????ذات زعانف سوداء تزن 276 كيلوغرام بما يعادل 1.8 مليون دولار???? اليوم في مزاد السنة الجديدة في سوق أسماك تويوسو في #طوكيو، وهو ثاني أعلى سعر على الإطلاق في #اليابان pic.twitter.com/2j7MyEGH80 — اليابان بالعربي???????? (@nippon_ar) January 5, 2020

وقال كيمورا للصحفيين بعد المزاد الذي جرى فجرا ”هذا أفضل ما يكون. نعم السعر مرتفع، لكن أريد أن يتناول زبائني سمكا لذيذا هذه السنة أيضًا“.

وغالبا ما يدفع كيمورا سعرا عاليا في أول مزاد في السنة الجديدة في سوق الأسماك الرئيسية في العاصمة اليابانية، مستقطبا ومطعمه تغطية إعلامية واسعة.

وكان كيمورا دفع خلال مزاد العام الماضي سعرا قياسيا بلغ 3.1 ملايين دولار لشراء سمكة تونا يبلغ وزنها 278 كيلوغراما.

وجرى صيد سمكة التونة هذه في أوما، على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، والتي تعد واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.