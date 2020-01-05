الكويت.. ضبط شاب يتجول عاريا في الشارع (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، وافدا سوري الجنسية، خرج وتجول بأحد الشوارع الرئيسية عاريا، بسبب تعاطيه مواد مخدرة.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصدر أمني قوله إنه ”تم الإبلاغ عن ظهور شاب يتجول عاريا في أحد الشوارع، ليتوجه رجال الشرطة إلى المكان حيث عثروا على الشاب ملقى على الأرض نتيجة التعب، وقاموا بنقله إلى المستشفى“.

وبعدما تحسنت الحالة الصحية للشاب تبين أنه سوري الجنسية وفي بداية عقده الثالث، وخرج إلى الشارع عاريا بسبب حالة السكر الشديدة التي غيبت عقله، وفق المصدر نفسه.

وجرى احتجاز الوافد وتسجيل بحقه قضية خدش الحياء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ضمنها احتمال إبعاده إلى بلاده.

ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتعتبر الجالية السورية ثاني أكبر جالية عربية بعد الجالية المصرية.