 الأمن الأردني يكشف تفاصيل جديدة بشأن ”فيديو فاضح“ في الشارع العام – إرم نيوز‬‎

الأمن الأردني يكشف تفاصيل جديدة بشأن ”فيديو فاضح“ في الشارع العام

الأمن الأردني يكشف تفاصيل جديدة بشأن ”فيديو فاضح“ في الشارع العام

المصدر: عمّان - إرم نيوز

أعلن الأمن العام في الأردن أن الشاب والفتاة اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يمارسان الرذيلة في شارع عام، والذي جرى تداوله على نحو واسع، غادرا المملكة.

وقال الناطق باسم الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان له، إن ”التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله، السبت، قادت إلى تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا خلاله وتبين أنهما غادرا خارج البلاد“.

ونفى البيان ”المعلومات التي يتم تداولها ونسبها لمديرية الأمن العام، وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو“، دون أن يوضح ما هي تلك المعلومات.

وحذر من ”تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية“.

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