 تعليقات عنصرية تطال ملكة جمال فرنسا للعام 2020‎ – إرم نيوز‬‎

تعليقات عنصرية تطال ملكة جمال فرنسا للعام 2020‎

تعليقات عنصرية تطال ملكة جمال فرنسا للعام 2020‎

المصدر: إرم نيوز

قالت جمعية مناهضة للعنصرية، الجمعة، إنها تقدمت بشكوى إلى النيابة الفرنسية بشأن تعليقات عنصرية وردت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختيار شابة سوداء من غوادلوب ملكة جمال فرنسا 2020.

وأوضح المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء، في بيان، أن كليمانس بوتينو كانت عرضة لتعليقات عنصرية، خصوصا على ”تويتر“ منذ فوزها باللقب في 14 كانون الأول/ديسمبر.

وقال غيسلان فيدو رئيس المجلس: ”يجب معاقبة ناشري هذه التعليقات، فهي غير مقبولة“. كما انتقد منصة ”فاروس“ التي وضعتها الحكومة الفرنسية لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.

وأضاف: ”لم يكن هناك أي رد فعل من السلطات أو الحكومة“، مشيرًا إلى عدم اتخاذ وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولة عن مكافحة التمييز مارلين شيابا أي إجراء في هذا الصدد.

ولقيت الشابة ذات البشرة السمراء دعما كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من اللغات، رافضين للتمييز على أساس اللون.

وتوجت كليمانس بوتينو على عرش جمال فرنسا للعام 2020 يوم 15 ديسمبر 2019 في مرسيليا (جنوب فرنسا) لتخلف بذلك البولينيزية فايمالاما شافيس.

وقالت بوتينو، التي تبلغ من العمر 22 عامًا وطولها 1.75 مترًا، إنها شغوفة بالفن ولا سيما الموسيقى والسينما وتحب السفر والموضة وعزف البيانو.

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