تعليقات عنصرية تطال ملكة جمال فرنسا للعام 2020‎

قالت جمعية مناهضة للعنصرية، الجمعة، إنها تقدمت بشكوى إلى النيابة الفرنسية بشأن تعليقات عنصرية وردت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختيار شابة سوداء من غوادلوب ملكة جمال فرنسا 2020.

وأوضح المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء، في بيان، أن كليمانس بوتينو كانت عرضة لتعليقات عنصرية، خصوصا على ”تويتر“ منذ فوزها باللقب في 14 كانون الأول/ديسمبر.

#MissFrance2020 est très jolie, pourquoi tant de haine ? Ce n’est qu’un «jeu», notre avenir ne dépend pas de son élection. Elle représentera dignement la france et sûrement mieux que la Trogneux et sa morale à deux balles ???? Tenez bon #ClemenceBotino et belle année de Miss à vous — Plus13 (@ClickIci13) December 27, 2019

وقال غيسلان فيدو رئيس المجلس: ”يجب معاقبة ناشري هذه التعليقات، فهي غير مقبولة“. كما انتقد منصة ”فاروس“ التي وضعتها الحكومة الفرنسية لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.

Quand on voit ce magnifique visage je comprend la jalousie des fachos Miss France 2020 https://t.co/EynlMcgAPN — Eddy BenflasherBZH (@Eddy12787714) December 27, 2019

وأضاف: ”لم يكن هناك أي رد فعل من السلطات أو الحكومة“، مشيرًا إلى عدم اتخاذ وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولة عن مكافحة التمييز مارلين شيابا أي إجراء في هذا الصدد.

ولقيت الشابة ذات البشرة السمراء دعما كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من اللغات، رافضين للتمييز على أساس اللون.

Miss France est sublime sur cette photo. Les racistes et xénophobes ne supportent pas d'être confrontés à une noir belle, intelligente et cultivée. Qualités dont ils sont dépourvus. A force de touiller la merde, la beauté du monde leur passe sous le nez. https://t.co/MjwbMYz3Zc — Abd al-Rahman Ier (@AbdalRahmanIer) December 27, 2019

وتوجت كليمانس بوتينو على عرش جمال فرنسا للعام 2020 يوم 15 ديسمبر 2019 في مرسيليا (جنوب فرنسا) لتخلف بذلك البولينيزية فايمالاما شافيس.

وقالت بوتينو، التي تبلغ من العمر 22 عامًا وطولها 1.75 مترًا، إنها شغوفة بالفن ولا سيما الموسيقى والسينما وتحب السفر والموضة وعزف البيانو.