تعليقات عنصرية تطال ملكة جمال فرنسا للعام 2020‎

قالت جمعية مناهضة للعنصرية، الجمعة، إنها تقدمت بشكوى إلى النيابة الفرنسية بشأن تعليقات عنصرية وردت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختيار شابة سوداء من غوادلوب ملكة جمال فرنسا 2020.

وأوضح المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء، في بيان، أن كليمانس بوتينو كانت عرضة لتعليقات عنصرية، خصوصا على ”تويتر“ منذ فوزها باللقب في 14 كانون الأول/ديسمبر.

#MissFrance2020 est très jolie, pourquoi tant de haine ? Ce n’est qu’un «jeu», notre avenir ne dépend pas de son élection. Elle représentera dignement la france et sûrement mieux que la Trogneux et sa morale à deux balles ???? Tenez bon #ClemenceBotino et belle année de Miss à vous

— Plus13 (@ClickIci13) December 27, 2019