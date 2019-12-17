شاهد.. حفل ”فيسبوك“ السنوي لموظفيها على طريقة ”غيم أوف ثرونز“ (صور)‎

على غرار سلسلة ”صراع العروش“ الشهيرة، رفع موظفو فيسبوك شعار ”الشتاء قادم“ في حفل الشركة السنوي.

واختارت الشركة إقامة حفل من وحي السلسلة الملحمية، واتخذ اسم ”غيم أوف ثيمز“، وطغت روح المسلسل على الحفل.

ونشرت صحيفة ”بيزنس انسايدر“ صورًا تظهر كيف تميز الحفل بديكورات من وحي القرون الوسطى، وأبرز سمات المسلسل، مثل الرماة والوايت ووكرز ”الموتى الأحياء“، بالإضافة إلى تصميم هائل للعرش الحديدي.

يأتي هذا الحفل في الوقت الذي شهدت فيه شركة ”فيسبوك“ أزمات عديدة، وأوقاتًا عصيبة خلال هذا العام، بينما حاولت استعادة ثقة المستخدمين وإجراء تغييرات كبيرة في 2019، إلا أنها واجهت تحديات أخرى على مدار الـ 12 شهرًا، خاصة فيما يتعلق بقرار ”لجنة التجارة الفيدرالية“ لدفع الشركة غرامة قدرها 5 مليارات دولار.

كما خضعت الشركة لتدقيق تنظيمي وسياسي صارم بشأن خططها المتعلقة بعملتها الرقمية ”ليبرا“، بالإضافة إلى التحقق من حقائق الدعاية السياسية واضطرار ”مارك زوكربيرغ“ إلى المثول أمام الكونغرس للمرة الثانية.

وعلى الرغم مما واجهته من أزمات، إلا أن الشركة البالغة قيمتها 564 مليارًا، قررت أن تنهي العام بطريقة استثنائية، حيث أقامت الحفل في ”دوغباتش“ بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، واستمر ليلتين.

وبالإضافة إلى موظفي ”فيسبوك“، تضمن الحفل مختلف موظفي شركات ”إنستغرام وواتساب وماسنجر“، الذين أمضوا وقتًا ممتعًا، وسرعان ما نشروا صور حفلهم على الإنترنت.

وتحرص ”فيسبوك“ على إنهاء العام بطريقة مميزة، ففي عام 2018 أنشأت ما يحاكي قرية شتوية عملاقة في سان فرانسيسكو مع منحوتات رائعة من الجليد.