اعتداءٌ على عامل نظافة في مصر يثير غضبًا عارمًا (فيديو)

View this post on Instagram

في مشهد وصفه ناشطون بـ"المهين للإنسانية".. شبان مصريون يعتدون على عامل نظافة بالصفع والسخرية وإهانته أمام الملأ، الأمر الذي أشعل غضب المجتمع المصري على مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة الفاعلين ومعاقبتهم. وفي تفاصيل المقطع المتداول، يظهر مجموعة من الشبان وهم يتنمّرون على عامل نظافة مسن، أثناء تأدية عمله بأحد شوارع محافظة #طنطا، إذ قام أحدهم بالتهجم عليه والسخرية منه، ليتدخل صديقه الآخر من خلال صفع العامل على وجهه وسط ضحكات من قبل المعتدين وموثق الفيديو. وأثارت هذه الواقعة غضب نشطاء على مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة الشبان الذين قاموا بإهانة عامل النظافة أمام الملأ واصفين هذا التصرف بـ"التنمر" و"الإهانة" ما يستدعي معاقبة الفاعلين لوضع حد لهذه الحوادث التي تتكرر بشكل مستمر في الشارع المصري، إذ استحضرت بدورها حادثة طالب سوداني تعرض لواقعة تنمر وسخرية في مشهد مشابه، و تدخلت على إثرها سفارة جنوب #السودان لدى #مصر، بعد انتشار فيديو يوثق الاعتداء. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مصر #القاهرة #فيديوهات #ترند #اعتداء #ضرب #عنف #تنمر ##egypt #cairo #news #trending #vedio