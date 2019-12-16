اعتداءٌ على عامل نظافة في مصر يثير غضبًا عارمًا (فيديو)

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شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واقعة تنمُّر جديدة أبطالها مجموعة شباب وعامل نظافة، إذ تعرّض الأخير إلى إهانة وضرب. وحسب نشطاء مواقع التواصل، وقعت الحادثة في مدينة طنطا، إذ ظهر فيها اعتداءُ الشبابِ على عامل النظافة، بعد موجة من الشتائم المتبادلة. ويظهر في الفيديو شاب يمسك عامل النظافة من ملابسه، ثم يضربه العامل، فيتدخل…