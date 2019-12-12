بعد أن فشلت 3 مرات.. برازيلي يتنكر في شكل والدته باختبار قيادة السيارات (فيديو)‎

بعد أن فشلت سيدة برازيلية في اجتياز اختبارات القيادة والحصول على الرخصة، قام نجلها بحيلة ذكية من أجل حصول والدته على رخصة القيادة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن رجلًا برازيليًا يُدعى شياف، يبلغ من العمر 43 عامًا، تنكر بشكل والدته التي تبلغ من العمر 60 عامًا وارتدى ملابسها النسائية وقام بتصفيف شعره بشكل أنثوي، من أجل إنجاحها في اختبار القيادة.

ولكن أثناء الاختبار، أثار الرجل الشكوك لدى ألين ميندونسا، القائمة على الاختبارات في إدارة المرور الحكومية، حيث أرادت التأكد من هويته بسبب خشونة صوته وحجم يديه الكبير، وقالت إنها كانت مقتنعة بأنه رجل يتنكر في زي أمرأة على الرغم من أن شكله الخارجي مطابق لشكل الأنثى، ولكن هناك أشياء صغيرة أثارت شكوكها.

قررت ميندونسا أن تطلب بطاقة تحقيق الشخصية حتى تتأكد من هويته، وهنا انقلبت الأمور وانكشفت حقيقة شياف، واتضح أنه ليس الشخص الذي حجز موعدًا لإجراء الاختبار وعلى الفور قامت بالاتصال بالشرطة التي جاءت واصطحبت الرجل وبعد التحقيق معه تم إطلاق سراحه بكفالة مع استمرار التحقيقات.

وتابعت ميندونسا قائلة إن لديهم معايير صارمة للفحص ويجب أن يتلقى هذا الشخص عقابه حتى لا يتساهل أي أحد في التحايل على قواعد القيادة والإجراءات الرسمية.

وعلى الرغم من أن شياف سيواجه الآن تهم الاحتيال والتزوير ومحاولة خداع هيئة حكومية، إلا أنه أثار تعاطف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتفقت الآراء على أنها لفتة حب وإنسانية منه تجاه والدته المسنة وحتى يحصل على رخصة القيادة التي أرادتها، وحال فشلها في اختبارات القيادة لـ3 مرات بينها وبين الحصول عليها.