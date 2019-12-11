تفوقت على ترامب.. الطفلة غريتا تونبرغ شخصية العام 2019‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت مجلة تايم الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اختارت الناشطة السويدية من أجل المناخ، غريتا تونبرغ، شخصية العام 2019 وعنونت على صفحتها الأولى ”قوة الشباب“، متفوقة بذلك على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين.

وغريتا تونبرغ التي حضرت في الأيام الماضية مؤتمر المناخ في مدريد اختارتها مجلة تايم لتتقدم على خمسة مرشحين وصلوا إلى النهائيات هم دونالد ترامب، وزعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، ونجمة فريق الولايات المتحدة النسائي لكرة القدم، ميغان رابينو.

ومن بين المرشحين الخمسة أيضًا مخبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) الذي نبّه إلى الاتصال الهاتفي بين دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكان وراء إطلاق إجراءات عزل الرئيس، والمتظاهرون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ.

وأصبحت السويدية البالغة من العمر 16 عامًا، رمزًا للتحرك من أجل محاربة التغير المناخي عبر العالم، وجمعت الملايين من المناصرين لقضيتها لكنها لم تحصل على نوبل للسلام بعدما تم تداول اسمها كثيرًا لنيل الجائزة.

وتكون تونبرغ بذلك أصغر حائزة على هذا اللقب الذي بدأت مجلة تايم تمنحه منذ عام 1927.

وبدأت تونبرغ، التظاهر وحيدة من أجل المناخ في صيف 2018، كل يوم جمعة أمام البرلمان السويدي ثم توسعت حركتها لتشمل ناشطين من كل أنحاء العالم.

وتظاهروا بقوة في أيلول/سبتمبر، مع ملايين الأشخاص في شوارع مدن العالم أجمع، قبل قمة الأمم المتحدة حول المناخ.

وخلال هذه القمة، ألقت الشابة السويدية خطابًا أمام الأمم المتحدة نددت فيه بعدم تحرك قوى العالم في مواجهة التغير المناخي وحمل عنوان ”كيف تجرؤون؟“.