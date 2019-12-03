الطفلة عائشة المزروعي تتحدث عن زيارة محمد بن زايد (فيديو)

دخل فريق من ”إرم نيوز“ منزل والد الطفلة عائشة المزروعي التي زارها، أمس الاثنين، وليُّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وكانت الطفلة عائشة المزروعي قد شاركت مع أطفال آخرين في مراسم استقبال الشيخ محمد بن زايد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحاولت السلام على وليّ عهد أبوظبي، لكنّ الأخير لم ينتبه لها، وهو ما ترك أثرًا في نفسها كما أوضح مقطع فيديو تم تداوله بقوة على مواقع التواصل، الأمر الذي حدا بالشيخ محمد بن زايد لزيارة منزل الطفلة لجبر خاطرها بعد مشاهدته الفيديو.

والد الطفلة محمد المزروعي فتح أبواب منزله لفريق ”إرم نيوز“، وتحدث عن ظروف الزيارة، وروت ابنته عائشة قصتها مع الشيخ محمد زايد، وكواليس ما حدث.

وقال المزروعي إنه تفاجأ بزيارة الشيخ محمد بن زايد، ولم يكن يتوقع أن يحلّ بمنزله، لكنه توقع أن تُستدعى عائشة بعد تداول المقطع للسلام على ولي عهد أبوظبي، مشيدًا بـ“اللفتة الكريمة“.

وتحدثت عائشة عن تفاصيل ما حدث قائلة إنها انتقلت من الصف الذي كانت تقف فيه إلى الجانب الآخر للسلام على الشيخ محمد، لكنها مدت يدها اليسرى ورجعت لتمدّ اليمنى، وذلك ما فوّت عليها فرصة مصافحة الشيخ محمد.

وبعدما فاتها السلام على الشيخ محمد تقول عائشة إنها شعرت بالحزن وأخبرت أهلها، لكن ذلك الشعور تلاشى، وتحول إلى فرح، بعد ما علمت بزيارة الشيخ محمد إلى بيت أهلها.