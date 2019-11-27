في اليابان.. روبوتات تنوب عن الطلاب المرضى بالفصل الدراسي (فيديو)

بدأت إحدى المدارس في اليابان برنامجًا تجريبيًا يتيح للأطفال المرضى إرسال روبوت إلى الفصل المدرسي للحضور مكانهم.

أطلقت مدرسة ”تومبوبي هيجاشي“ التي تبعد 60 ميلًا عن العاصمة اليابانية طوكيو، برنامجًا تجريبيًا يعتمد على استخدام الروبوت ”Ori Hime“، والذي طوّرته شركة ”مختبرات أوري“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ”Ori Hime“ عبارة عن روبوت صغير بحجم تمثال نصفي جرى تصميمه ليوضع على سطح مكتب أو طاولة، ويتميز بذراعين مسطحتين وكاميرا مثبتة في رأسه، ويمكن التحكم فيه عن بُعد عبر تابلت.

بدأ البرنامج التجريبي بالفعل منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تعيين روبوتات للطلاب المرضى الذين لم يتمكنوا من الحضور، والتي يتم وضعها على مكتبهم، وبث فيديو مباشرة من الفصل من خلال الكاميرا المثبتة على الرأس، وإلى التابلت الذي بحوزة الطالب في منزله.

وسيتمكن الطلاب من التحدث عبر الروبوت كما لو أنه موجود في الفصل، وإدارة رأسه للنظر في مناطق مختلفة من الفصل الدراسي، بالإضافة إلى استخدام إيماءات انفعالية بسيطة مثل التلويح والإشارة والتصفيق.

وقالت ”كاناي سودو“، وهي طالبة تبلغ من العمر 11 عامًا، واستخدمت الروبوت لحضور معرض علمي من غرفة مستشفى قريبة: ”استخدام الروبوت ممتع، وأستطيع استخدامه للنظر في مختلف الاتجاهات بحسب رغبتي“.

وكان مسؤولو المدرسة قد سمحوا سابقًا بالدراسة عن بُعد باستخدام البث من كاميرا ثابتة، لكن استخدام الروبوت، مكّن الطلاب من التحكم المباشر في العرض والإيماءات، وحسّن النتائج.

وقال مساعد مدير المدرسة نوبورو تاتشي: ”يمكن تشغيل الروبوت بسهولة، ويشعر الطلاب بأنهم يحضرون بالفعل في الفصل، ونحن ننظر بجدية في توسيع البرنامج“.