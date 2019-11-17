السحر الأسود يزيد إساءة معاملة الأطفال

سجل الأخصائيون الاجتماعيون في جميع أنحاء بريطانيا أعدادًا متزايدة من الحوادث القائمة على الإيمان أو المعتقد، وحذرت المجالس الاجتماعية من أن السحر والسحر الأسود عاملان متزايدان في إساءة معاملة الأطفال .

ذكر تقرير نشرته صحيفة theguardian أن ”البيانات الرسمية تشير إلى أن حالات حماية الطفل القائمة على العقيدة أو المعتقد ارتفعت بمقدار الثلث في العام الماضي في إنجلترا إلى حوالي 2000“.

سجلت لانكشاير وبرادفورد وليدز أكبر عدد من الحالات في عامي 2018 / 2019، ولكن الأخصائيين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلاد سجلوا أعدادًا متزايدة من الحوادث في العام السابق بما في ذلك 71 في نوتنغهام و 35 في بريستول و 34 في ساوثوارك.

وهذا يعني أن المجالس تتعامل الآن مع ما يعادل 38 حالة من هذا النوع في الأسبوع، حسبما ذكرت جمعية الحكم المحلي، التي تطالب بتوفير المزيد من الموارد لمعالجة المشكلة.

تشمل الحالات القائمة على الإيمان أو المعتقد الإساءة تحت ستار السحر، ومعالجة حيازة الروح وعبر السحر الأسود. تم استلام البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني، من قبل الناشطين كدليل على أن العاملين الاجتماعيين يتحسنون في تحديد العوامل التي غالبًا ما تكون مخفية ومعقدة في سوء المعاملة.

وقائع قتل

لكن كان هناك قلق أيضًا من ارتفاع الأرقام لفترة طويلة بعد وفاة فيكتوريا كليمبي البالغة من العمر (8 أعوام)، والتي قُتلت نتيجة لسوء المعاملة من قِبل ولي أمرها في عام 2000 ، وخيرا إسحاق ، (7 سنوات)، التي تركت بدون طعام حتى الموت عام 2008. في برمنغهام من قبل والدتها وشريكها الذي كان يعتقد اعتقادًا راسخًا في الأرواح، وكريستي بامو ( 15 عاما) ، في عام 2010 قتلته شقيقته وشريكها في طرد الأرواح الشريرة في شقتهم شرق لندن.

ختان الإناث

كما أظهرت البيانات أن عدد الأطفال الذين تم تحديدهم من قبل المجالس من خلال تقييم العمل الاجتماعي إما أن لديهم أو يتعرضون لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ”الختان“ قد وصل إلى مستوى قياسي – مع 1000 حالة من هذا القبيل في عامي 2018 / 2019، بزيادة 6 ٪ عن العام السابق.

وقالت كلر أنيتا لاور، رائد جمعية الحكم المحلي المناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ”إن حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإساءة معاملة الأطفال المرتبطة بالعقيدة أو المعتقدات تبعث على القلق الشديد وتدمر حياة الأطفال والشباب في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد“.

وأضافت أن ”العاملين الاجتماعيين أصبحوا أفضل في تحديد علامات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والإساءة المرتبطة بالمعتقدات، لكن من المحتمل أن يكون معدل الإصابة الحقيقي أعلى حيث إن هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها“.

وقال مور ديوم، مدير مؤسسة فيكتوريا كليمبي وهي مؤسسة خيرية تعمل على تحسين سياسات حماية الطفل: ”من المشجع أن نرى ممارسين يحددون الممارسات الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة أو وفيات الأطفال، ومع ذلك، نحتاج إلى مزيد من الفحص لبيانات التعداد لفهم مدى انتشار هذه الانتهاكات، والمشاركة الفعالة مع المجتمعات إذا أردنا منع إساءة معاملة الأطفال المرتبطة بالإيمان أو المعتقد، بما في ذلك الاستئصال النهائي لختان الإناث. “

أرواح شريرة

أكدت شرطة العاصمة لندن أن أقلية فقط من الناس الذين يؤمنون بالسحر أو بحيازة الروح يواصلون الاعتداء على الأطفال، وقالت في إحاطة إن ”الإيمان بأرواح شريرة يمكنها ”امتلاك“ الأطفال غالبًا ما يكون مصحوبًا باعتقاد أن الطفل الحائز للعدوى يمكن أن يصيب الآخرين من خلال مشاركة الطعام، أو ببساطة في وجودهم“.

وأضافت ”يمكن اعتبار التمرد أو الكوابيس أو المرض من أعراض ”الحيازة“ بينما يتم أحيانًا كبش فداء الأطفال بسبب الصعوبات المالية أو الطلاق أو الخيانة الزوجية أو المرض أو الوفاة“.