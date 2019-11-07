”أم معيض“.. سعودية تعفو عن قاتلي ولدها قبيل إعدامهما في قصة إنسانية مؤثرة

قررت عائلة سعودية في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، اليوم الخميس، العفو عن شقيقين تورطا بقتل ابنها قبل نحو 20 عامًا، قبل نحو أسبوع فقط من تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) بهما.

ونجحت جهود وساطة قادها أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود، في إعلان عائلة معيض الغبيشي الزهراني عفوها عن قاتلي ابنها محمد وسعيد الغبيشي الزهراني، إذ ينتمي أطراف القضية لقبيلة واحدة.

وأقدم محمد علي جمعان الغبيشي الزهراني و شقيقه سعيد، على قتل معيض بن عطية الغبيشي إثر خلاف نشب بينهم، ليتم توقيفهما ومحاكمتهما وصدور حكم نهائي بإعدامهما كان من المقرر تنفيذه بعد نحو أسبوع.

وقالت إمارة منطقة الباحة عبر ”تويتر“: ”#حسام_بن_سعود… الصعب في حضوره سهل. تباشرت ربوع الباحة في خميس الفرح، بما أنجزه سموه بلطفه وحسن خلقه وطيب سريرته بحب الناس. بعد استجابة ذوي الدم لشفاعة سموه بمكتبه صباح اليوم. ممن كان سيحل بهما القصاص بعد أسبوع، وهما شقيقان من محافظة #قلوة #الحسام_يشفع_في_عتق_رقبتين“.

#حسام_بن_سعود… الصعب في حضوره سهل.

تباشرت ربوع الباحة في خميس الفرح، بما أنجزه سموه بلطفه وحسن خلقه وطيب سريرته بحب الناس.

بعد استجابة ذوي الدم لشفاعة سموه بمكتبه صباح اليوم.

ممن كان سيحل بهم القصاص بعد اسبوع، وهما شقيقان من محافظة #قلوة#الحسام_يشفع_في_عتق_رقبتين pic.twitter.com/LNyZfNaK1R — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) November 7, 2019

وتقدم الأمير حسام بالشكر لعائلة الضحية بعد عفوها عن القاتليْن، ونقلت إمارة منطقة الباحة عنه قوله ”سمو #أمير_منطقة_الباحة الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود يتقدم بخالص الشكر والتقدير لأسرة عطية بن معيض الزهراني لتنازلها عن إعدام قاتليْ ابنها معيض بن عطية يرحمه الله وذلك لوجه الله تعالى والذي تم صباح اليوم بمكتب سموه“.

سمو #أمير_منطقة_الباحة الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود يتقدم بخالص الشكر والتقدير لأسرة عطية بن معيض الزهراني لتنازلهم عن قاتلا ابنهم معيض بن عطيه يرحمه الله وذلك لوجه الله تعالى والذي تم صباح اليوم بمكتب سموه pic.twitter.com/jEMyKInN4u — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) November 7, 2019

ولاقى الإعلان عن صدور عفو والدة معيض وإخوته وأبنائه عن قاتليْ ابنهم صدى واسعًا في المملكة انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشاد الكثير من مدونيها بجهود الوساطة التي شارك فيها إلى جانب أمير الباحة، رجال دين، ووجهاء، وشيوخ قبائل.

#عفو_ام_معيض_واولادها_عن_محمدوسعيد الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ..العفو من شيم الكرام أبناء الشيخ عطية بن معيض الغبيشي رحمه الله ووالدتهم وأبناء أخيهم سجلوا موقفاً إنسانياً مشرفاً فبيض الله وجيههم واسأل الله عز وجل ان لا يحرمهم الأجر — عبدالله صالح العويفي (@ow441) November 7, 2019

#عفو_ام_معيض_واولادها_عن_محمدوسعيد

بيض الله وجيهكم يا أبناء عطيه بن معيض وأبناء معيض ووالدة معيض لقد اكرمتم الناس كلهم قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

رحم الله معيض واسكنه فسيح @alyrmoksc

لكم ترفع البيضاء pic.twitter.com/O0lumhMje8 — ملتقي قبيلة زهران العناصي (@ZahranALAnasi) November 7, 2019

وقال الداعية السعودي المعروف، الدكتور عائض القرني، في تعليق على إعلان العفو:“بيّض الله وجوه أسرة الغبيشي جميعًا، وكتب أجرهم، ورضي الله عن أم معيض ووالديها، (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ )، وبيّض الله وجه الأمير حسام أمير منطقة الباحة على جهوده المباركة“.

بيّض الله وجوه أسرة الغبيشي جميعاً، وكتب أجرهم، ورضي الله عن أم معيض ووالديها،

" فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ "،

وبيّض الله وجه الأمير حسام أمير منطقة الباحة على جهودة المباركة????#عائض_القرني#عفو_ام_معيض_واولادها_عن_محمدوسعيد#الحسام_يشفع_في_عتق_رقبتين pic.twitter.com/MNrHvQgoDc — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 7, 2019

وشارك الفنان السعودي فايز المالكي، النشط في مجال أعمال الخير ومساعدة المحتاجين، في الإشادة بخطوة العفو، وقال عبر ”تويتر“ ”#عفو_أم_معيض_وأولادها_عن_محمد وسعيد، هنيئًا لهم بالأجر“.

#عفو_ام_معيض_واولادها_عن_محمدوسعيد

هنيا لهم بالاجر — فايز المالكي (@fayez_malki) November 7, 2019

ونشر مغردون سعوديون صورًا ومقاطع فيديو لوالدة القاتلين، وقد بدا عليها الفرح بعد أيام من جهود الوساطة التي انتشرت في المنطقة لإقناع عائلة الضحية بالعفو عنهما.

#عفو_ام_معيض_واولادها_عن_محمدوسعيد

ماشاءالله تباركك الله هنيئاً لهم بالأجر، كان حال هذه الأم يُرثى له بصراحة ولا في يدها حول ولا قوة .. لكن الحمد لله اللي لين قلب أم معيض واولادها وتنازلو فرحة لهالأم والله❤️ pic.twitter.com/i5OLwLHVmt — العبدلي ????????. (@QiiiQ_9) November 7, 2019

#منتدى_الملك_سلمان_الرسمي

جزاكِ الله خير

وكتب الله أجركِ ورفع

قدركِ

شكراً لكل من ساهم في ضحكة هذه الأم المكلومة#عفو_ام_معيض_واولادها_عن_محمدوسعيد pic.twitter.com/Us2FIKpkbV — ام الوليد #الحزم والعزم يجمعنا???????? (@manalat2019) November 7, 2019

وظهر أحد أبناء الضحية في مقطع فيديو، حيث قال إن عائلته قررت العفو عن القاتلين لوجه الله تعالى، من دون ديّة مادية كما يحدث في بعض حالات التنازل عن القصاص.

وأضاف أنه وعائلة الضحية توجهوا، اليوم الخميس، إلى مكتب أمير الباحة وكان في نيتهم تأجيل تنفيذ حكم القصاص فقط، دون العفو عن القاتلين، لكنهم قرروا بعد لقاء الأمير حسام العفو بشكل كامل.

وتحكم السعودية بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد، ويتم تنفيذ الحكم على الجناة ما لم تنجح جهود وساطة بإقناع ذوي الضحية بالتنازل عن حقهم مقابل دية مادية أو العفو عنه دون مقابل (لوجه الله تعالى).

وفي تاريخ البلاد حالات مؤثرة لقرارات عفو صدرت في ساحات تنفيذ القصاص، (الإعدام بالسيف)، إذ يتراجع بعض ذوي الضحايا عن موقفهم بتنفيذ الحكم، إلى العفو وسط الحشود التي حضرت لمشاهدة تنفيذ الحكم وسط ردود فعل عاطفية قلما يمكن مشاهدتها في الحياة العامة.